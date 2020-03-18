Впервые в истории: 14-летний украинец стал чемпионом Европы по снукеру!

Историческое событие в истории снукера. Чемпионат Европы по этому виду спорта в разновидности 6 Reds, впервые за все время проведения континентальных первенств, выиграл представитель Украины! Это случилось в португальском городе Альбуфейра. Победил 14-летний Юлиан Бойко.

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В финальном матче чемпионата Европы по снукеру (который не стали отменять, несмотря на коронавирус) Юлиан Бойко со счетом 5:3 одолел опытного соперника из Уэльса – Даррена Моргана, который многократно становился чемпионом своей страны, а в свое время занимал восьмое место в мировом рейтинге.

Добавим, что этой победой Юлиан Бойко заслужил для себя участие в чемпионате мира по снукеру 6 Reds, который пройдет в Таиланде.

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Ранее мы рассказывали, что любитель, победивший легендарного снукериста Ронни О’Салливана, два года назад занимался контрабандой. Джеймс Кэхилл пытался ввезти в Британию 7000 сигарет и 61 кг табака.

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