Впервые в истории эквадорец выиграл велогонку "Джиро д'Италия"

Победителем знаменитой многодневки стал Ричард Карапас

Карапас с трофеем. Фото: AFP

Эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar одержал победу в престижной шоссейной многодневной гонке "Джиро д'Италия", которая завершилась в воскресенье в Вероне.

Победу на заключительном этапе в гонке с раздельным стартом на 17 км одержал американец Чэд Хага из команды Sunweb, преодолевший дистанцию за 22 минуты 7 секунд. Однако это не сказалось на распределение итоговых мест.

Результат Карапаса составил 90 часов 1 минута 47 секунд. Второе место занял итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida (+1.05), "бронза" досталась словенцу Приможу Рогличу (Jumbo – Visma; +2.30).

Карапас стал первым эквадорцем в истории, который сумел выиграть многодневку Гранд Тура ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), он победил на первом и 14-м этапах. Это его третий сезон в карьере, в прошлом году на "Джиро д'Италия" Карапас занял четвертое место.

Велогонщик Мигель Анхель Лопес побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия".

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