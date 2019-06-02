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Впервые в истории эквадорец выиграл велогонку "Джиро д'Италия"

2 июня, 20:37

Победителем знаменитой многодневки стал Ричард Карапас

Карапас с трофеем
Карапас с трофеем. Фото: AFP

Эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar одержал победу в престижной шоссейной многодневной гонке "Джиро д'Италия", которая завершилась в воскресенье в Вероне.

Победу на заключительном этапе в гонке с раздельным стартом на 17 км одержал американец Чэд Хага из команды Sunweb, преодолевший дистанцию за 22 минуты 7 секунд. Однако это не сказалось на распределение итоговых мест.

Результат Карапаса составил 90 часов 1 минута 47 секунд. Второе место занял итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida (+1.05), "бронза" досталась словенцу Приможу Рогличу (Jumbo – Visma; +2.30). 

Карапас стал первым эквадорцем в истории, который сумел выиграть многодневку Гранд Тура ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), он победил на первом и 14-м этапах. Это его третий сезон в карьере, в прошлом году на "Джиро д'Италия" Карапас занял четвертое место. 

Велогонщик Мигель Анхель Лопес побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия".

Ранее в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

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Тег Джиро д'Италия, велогонка

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ТАСС

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