Впервые в истории в Украине проходит чемпионат Европы по бейсболу

Чемпионат Европы в группе С проходит на единственном в Украине специализированном бейсбольном стадионе

В понедельник в Кропивницком стартовал чемпионат Европы по бейсболу в группе С. Матчи будут проходить 23-28 июля. В Украину на турнир приехали бейсбольные сборные Венгрии, Румынии, Грузии и Эстонии. Вместе со сборной Украины они будут бороться за путевку в дивизион "B" европейского бейсбола.



















Президент Федерации бейсбола и софтбола Украины Андрей Николаенко говорит, что чемпионат Европы по бейсболу – это уникальное спортивное и культурно-общественное событие не только для Кропивницкого, но и для всей Украины. Ведь наша страна будет принимать официальные соревнования такого уровня впервые за годы независимости.

"Бейсбол имеет все перспективы для того, чтобы с гордостью представлять Украину на европейской и даже мировой спортивной арене. Но для этого необходимо, чтобы не только Федерация, но и местные власти проявляли больше участия в развитии инфраструктуры для этого вида спорта. В Кропивницком сегодня функционирует единственный специализированный бейсбольный стадион в Украине", – говорит Андрей Николаенко.

Ранее европейская конфедерация бейсбола выбрала Украину страной-организатором одного из двух пулов чемпионата Европы среди национальных сборных группы С.

Ранее мы писали, что в США бейсболист купил болельщику чипсы во время матча. Аддисон Рассел таким образом извинился за то, что лишил фаната еды.