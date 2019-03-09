Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Впервые в истории женщина прошла 50 километров меньше, чем за 4 часа

Сегодня, 14:09

Китаянка Лю Хун побила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров

Китаянка Лю Хун прошла 50 км меньше, чем за 4 часа
Китаянка Лю Хун прошла 50 км меньше, чем за 4 часа. Фото: Getty Images
Впервые в истории женщина прошла 50 километров меньше, чем за 4 часа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3a8/d07/5c83a8d07adc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3a8/d07/5c83a8d07adc8.jpg Другие Китаянка Лю Хун побила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров

Китаянка Лю Хун установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров на соревнованиях в Китае. Олимпийская чемпионка 2016 года в ходьбе на 20 км Лю Хун финишировала со временем 3 часа 59 минут 15 секунд, став первой в истории этого вида спорт женщиной, преодолевший дистанцию менее, чем за четыре часа.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году китаянкой Лян Жуй и составлял 4 часа 4 минуты 36 секунд.

Отметим, что летом прошлого года украинец прошел 50 км быстрее всех на чемпионате Европы. Марьян Закальницкий в Берлине завоевал "золото", пройдя эту дистанцию за 3 часа 46 минут 32 секунды.

Напомним, что в прошлом году сразу пятеро российских ходоков были отстранены от чемпионата мира. А все из-за того, что эти спортсмены тренировались под руководством тренера, отстраненного за случаи с допингом.

Интересно, что в рейтинге самых популярных украинских спортсменов за март 2019 года две представительницы легкой атлетики выходят в число тех, чье количество подписчиков перевалило за 100 тысяч. Это прыгунья в высоту Юлия Левченко и прыгунья в длину Марина Бех.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег легкая атлетика, рекорд, спортивная ходьба

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые в истории женщина прошла 50 километров меньше, чем за 4 часа". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Что известно о террористке Дрюк, перешедшей на сторону Украины

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Самые красивые женские фигуры в истории

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла
Загрузка...

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

Сегодня, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

Сегодня, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы

Опять "баранка" в Англии: "Челси" громит "Динамо" в Лиге Европы

7 марта, 23:59

Киевляне пропустили три мяча в первом матче 1/8 финала ЛЕ

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

7 марта, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

Почему люди вздрагивают во сне

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Украинцам разрешили не платить за коммуналку