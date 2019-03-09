Впервые в истории женщина прошла 50 километров меньше, чем за 4 часа

Китаянка Лю Хун побила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров

Китаянка Лю Хун прошла 50 км меньше, чем за 4 часа. Фото: Getty Images

Впервые в истории женщина прошла 50 километров меньше, чем за 4 часа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3a8/d07/5c83a8d07adc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3a8/d07/5c83a8d07adc8.jpg 2019-03-09T14:09:00+02:00 Другие Китаянка Лю Хун побила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров

Китаянка Лю Хун установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров на соревнованиях в Китае. Олимпийская чемпионка 2016 года в ходьбе на 20 км Лю Хун финишировала со временем 3 часа 59 минут 15 секунд, став первой в истории этого вида спорт женщиной, преодолевший дистанцию менее, чем за четыре часа.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году китаянкой Лян Жуй и составлял 4 часа 4 минуты 36 секунд.

Отметим, что летом прошлого года украинец прошел 50 км быстрее всех на чемпионате Европы. Марьян Закальницкий в Берлине завоевал "золото", пройдя эту дистанцию за 3 часа 46 минут 32 секунды.

Напомним, что в прошлом году сразу пятеро российских ходоков были отстранены от чемпионата мира. А все из-за того, что эти спортсмены тренировались под руководством тренера, отстраненного за случаи с допингом.

Интересно, что в рейтинге самых популярных украинских спортсменов за март 2019 года две представительницы легкой атлетики выходят в число тех, чье количество подписчиков перевалило за 100 тысяч. Это прыгунья в высоту Юлия Левченко и прыгунья в длину Марина Бех.

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