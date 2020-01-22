Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Сегодня в австрийском Граце начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Впервые с 2014 года Украина будет представлена во всех четырех видах – у нас, наконец-то есть спортивная пара. При этом Нестерова и Даренский стали бронзовыми призерами командного турнира на юношеских Олимпийских играх-2020. Правда, выступят "сине-желтые", за исключением танцев, не топовым составом из-за травм и ограничений по возрасту.
Так, двукратная чемпионка Украины Анастасия Архипова перенесла дорогостоящую и сложнейшую операцию на колене после разрыва латерального мениска. Всего в чемпионате примут участие 165 фигуристов из 33 стран: 35 мужчин, 38 женщин, 19 спортивных пар и 27 танцевальных дуэтов. Из действующих чемпионов Европы в Грац приехал только французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, который будет защищать свое звание. В остальных дисциплин гарантированно будут новые победители.
Состав сборной Украины
- Мужчины – Андрей Кокура
- Женщины – Анастасия Гожва
- Спортивная пара – София Нестерова и Артем Даренский
- Танцевальный дуэт – Александра Назарова и Максим Никитин
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В Украине чемпионат Европы в прямом эфире транслирует телеканал "Спорт 1".
Чемпионат Европы по фигурному катанию
22-26 января. Грац (Австрия)
22 января, среда
12:30 Мужчины, короткая программа
20:15 Пары, короткая программа
23 января, четверг
13:00 Танцы на льду, ритм-танец
19:30 Мужчины, произвольная программа
24 января, пятница
12:30 Женщины, короткая программа
20:00 Пары, произвольная программа
25 января, суббота
14:25 Танцы на льду, произвольный танец
19:30 Женщины, произвольная программа
26 января, воскресенье
15:30 Показательные выступления
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