Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Наша команда "вооружена" призерами юношеской Олимпиады и впервые с 2014 года представлена во всех видах

София Нестерова и Артем Даренский / Фото: НОК Украины

Сегодня в австрийском Граце начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Впервые с 2014 года Украина будет представлена ​​во всех четырех видах – у нас, наконец-то есть спортивная пара. При этом Нестерова и Даренский стали бронзовыми призерами командного турнира на юношеских Олимпийских играх-2020. Правда, выступят "сине-желтые", за исключением танцев, не топовым составом из-за травм и ограничений по возрасту.

Так, двукратная чемпионка Украины Анастасия Архипова перенесла дорогостоящую и сложнейшую операцию на колене после разрыва латерального мениска. Всего в чемпионате примут участие 165 фигуристов из 33 стран: 35 мужчин, 38 женщин, 19 спортивных пар и 27 танцевальных дуэтов. Из действующих чемпионов Европы в Грац приехал только французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, который будет защищать свое звание. В остальных дисциплин гарантированно будут новые победители.

Состав сборной Украины

Мужчины – Андрей Кокура

– Андрей Кокура Женщины – Анастасия Гожва

– Анастасия Гожва Спортивная пара – София Нестерова и Артем Даренский

– София Нестерова и Артем Даренский Танцевальный дуэт – Александра Назарова и Максим Никитин

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В Украине чемпионат Европы в прямом эфире транслирует телеканал "Спорт 1".

Чемпионат Европы по фигурному катанию

22-26 января. Грац (Австрия)

22 января, среда

12:30 Мужчины, короткая программа

20:15 Пары, короткая программа

В тренде Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

23 января, четверг

13:00 Танцы на льду, ритм-танец

19:30 Мужчины, произвольная программа

24 января, пятница

12:30 Женщины, короткая программа

20:00 Пары, произвольная программа

25 января, суббота

14:25 Танцы на льду, произвольный танец

19:30 Женщины, произвольная программа

26 января, воскресенье

15:30 Показательные выступления

Днепровские фигуристы стали призерами третьих зимних Юношеских Олимпийских игр

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