Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Впервые за шесть лет полные: состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

22 января, 14:51

Наша команда "вооружена" призерами юношеской Олимпиады и впервые с 2014 года представлена во всех видах

София Нестерова и Артем Даренский

София Нестерова и Артем Даренский / Фото: НОК Украины

Сегодня в австрийском Граце начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. Впервые с 2014 года Украина будет представлена ​​во всех четырех видах – у нас, наконец-то есть спортивная пара. При этом Нестерова и Даренский стали бронзовыми призерами командного турнира на юношеских Олимпийских играх-2020. Правда, выступят "сине-желтые", за исключением танцев, не топовым составом из-за травм и ограничений по возрасту.

Так, двукратная чемпионка Украины Анастасия Архипова перенесла дорогостоящую и сложнейшую операцию на колене после разрыва латерального мениска. Всего в чемпионате примут участие 165 фигуристов из 33 стран: 35 мужчин, 38 женщин, 19 спортивных пар и 27 танцевальных дуэтов. Из действующих чемпионов Европы в Грац приехал только французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, который будет защищать свое звание. В остальных дисциплин гарантированно будут новые победители.

Состав сборной Украины

  • Мужчины – Андрей Кокура
  • Женщины – Анастасия Гожва
  • Спортивная пара – София Нестерова и Артем Даренский
  • Танцевальный дуэт – Александра Назарова и Максим Никитин

Читайте также: Сначала упал и влетел в бортик, а затем стал чемпионом Олимпиады: чудесная история фигуриста

Реклама

В Украине чемпионат Европы в прямом эфире транслирует телеканал "Спорт 1".

Чемпионат Европы по фигурному катанию
22-26 января. Грац (Австрия)

22 января, среда
12:30 Мужчины, короткая программа
20:15 Пары, короткая программа

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

23 января, четверг
13:00 Танцы на льду, ритм-танец
19:30 Мужчины, произвольная программа

24 января, пятница
12:30 Женщины, короткая программа
20:00 Пары, произвольная программа

25 января, суббота
14:25 Танцы на льду, произвольный танец
19:30 Женщины, произвольная программа

26 января, воскресенье
15:30 Показательные выступления

Днепровские фигуристы стали призерами третьих зимних Юношеских Олимпийских игр

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расписание состав где смотреть Чемпионат Европы фигурное катание

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицы
Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицыДругие
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Первое
Первое "золото" 2020! Украинская каратистка Терлюга перебила всех соперниц в ЧилиДругие
Украина – Австрия: где смотреть решающий для нашей сборной матч чемпионата Европы по гандболу
Украина – Австрия: где смотреть решающий для нашей сборной матч чемпионата Европы по гандболуДругие
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
Кулаком слета – в голову: безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в Турции
Кулаком слета – в голову: безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в ТурцииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...