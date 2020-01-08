Врачи борются за жизнь российской фигуристки, которая упала на репетиции в Швейцарии

Девушка должна была принимать участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Лозанне

Юношеские Олимпийские игры в Лозанне/Фото Lausanne 2020

Российская фигуристка, имя которой не называется, серьезно травмировалась после падения во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне, которые стартуют уже завтра. Об этом сообщает The Sun. Ранее мы писали, что фигурист не удержал партнершу и та упала на лед вниз головой.

По данным полиции, пострадавшей оказалась 35-летняя российская фигуристка, на данный момент проживающая в Германии. Она упала с высоты 15 футов (4,5 метра) на "Vaudoise arena" в Швейцарии и получила тяжелые травмы. В настоящий момент врачи борются за ее жизнь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Реклама

Читайте также: Чемпионка мира по фигурному катанию упала и получила сотрясение мозга

Как отмечают организаторы, страшный инцидент случился из-за того, что женщина потеряла равновесие. Технических неисправностей в оборудовании и системах декораций не обнаружено. Несмотря на инцидент, церемония открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне состоится на той же арене.

В тренде Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

Ранее мы сообщали, что российская гимнастка упала с 8 метровой высоты и не чувствует ног. Воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьми метров во время выступления на втором Международном турнире по воздушной гимнастике в Риге. Падение произошло, когда спортсменка выступала на снаряде "Воздушное полотно". По мнению тренера гимнастки, в обрыве ленты виноваты организаторы соревнований, которые неправильно закрепили снаряд и не обеспечили оперативную медицинскую помощь.

Смотрите также, как двести будущих хоккеистов и фигуристов вышли на лед Арены "Альтаир" в Дружковке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама