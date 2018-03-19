Все украинские медалисты Паралимпиады-2018

Олимпийский стадион Пхенчхана свое отработал: вчера здесь прошла последняя церемония – закрытие зимних Паралимпийских игр. На этот раз корейцы решили уделить меньше времени празднику технологий и предпочли показать театральное действо. Сценой кружились танцоры в белоснежных нарядах, играл рояль, звучали как оперное пение, так и вездесущий k-pop. А в номере "Во сне я танцую" совместили театр теней и танец на тему сновидений девочки, прикованной к коляске.

На параде же стран Украину представлял 18-летний Тарас Радь, самый юный спортсмен нашей сборной, завоевавший здесь свое дебютное паралимпийское "золото" – в биатлоне на дистанции 12,5 км сидя. До рекордных 25 медалей, как в Турине-2006 и Сочи-2014, нашим не хватило совсем чуть-чуть, но и 22 награды за неделю с хвостиком – далеко не мелочь. Украина финишировала на 6-м месте в медальном зачете и повторила рекорд по количеству "золота" – 7, как 12 лет назад на Играх в Италии. А лучшая впервые с 1992-го – сборная США, побывавшая на 36 подиумах и 13 раз – на высшей ступени. Кстати, 5 из них обеспечила лыжница, биатлонистка и бронзовый призер летних Игр-2012 в академической гребле 28-летняя Оксана Мастерс, родом из Украины. Родители отказались от нее после рождения, узнав о пороках развития: деформации ее ног как последствия Чернобыля. Но в 7 лет ее удочерила американка и увезла в Штаты.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.

Под украинским флагом с самым увесистым медальным набором Игры закончила Оксана Шишкова: у нашей лыжницы и биатлонистки в классе спортсменов с нарушением зрения – шесть медалей. Больше на этой Паралимпиаде не взял никто! А в списке самых титулованных атлетов Пхенчхана она восьмая только из-за того, что золотых у нее "всего" две. Одна из них вчера стала финальной для Украины: Оксана вырвала ее в лыжном миксте, где была финишером вслед за Юрием Уткиным, Людмилой Ляшенко и Юлией Батенковой-Бауман. Самой же медальной в Корее стала словацкая горнолыжница Генриета Фаркашова с четырьмя золотыми наградами и одним "серебром".

Украинские медалисты-2018:

ОКСАНА ШИШКОВА

"Золото" (2): биатлон – 10 км, с нарушением зрения, лыжные гонки – смешанная эстафета

"Серебро" (3): биатлон – 12,5 км, 6 км, лыжные гонки – 15 км, с нарушением зрения

"Бронза" (1): лыжные гонки – 1,5 км, с нарушением зрения

ВИТАЛИЙ ЛУКЬЯНЕНКО

"Золото" (2): биатлон – 15 км, 7,5 км, с нарушением зрения

ИГОРЬ РЕПТЮХ

"Золото" (1): лыжные гонки – 20 км, стоя

"Серебро" (1): биатлон – 12,5 км, стоя

"Бронза" (1): биатлон – 7,5 км, стоя

ЛЮДМИЛА ЛЯШЕНКО

"Золото" (1): лыжные гонки – смешанная эстафета

"Бронза" (3): биатлон – 10 км, 6 км, лыжные гонки – 15 км, стоя

МАКСИМ ЯРОВЫЙ

"Золото" (1): лыжные гонки – 15 км, сидя

"Бронза" (1): лыжные гонки – 7,5 км, сидя

ЮРИЙ УТКИН

"Золото" (1): лыжные гонки – смешанная эстафета

"Бронза" (1): биатлон – 12,5 км, с нарушением зрения

ТАРАС РАДЬ

"Золото" (1): биатлон – 12,5 км, сидя

ЮЛИЯ БАТЕНКОВА-БАУМАН

"Золото" (1): лыжные гонки – смешанная эстафета

АЛЕКСАНДР КАЗИК

"Серебро" (2): биатлон – 12,5 км,

15 км, с нарушением зрения

ГРИГОРИЙ ВОВЧИНСКИЙ

"Серебро" (1): лыжные гонки – 10 км, стоя

АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВСКИЙ

"Бронза" (1): биатлон – 7,5 км, с нарушением зрения