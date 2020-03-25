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"Все в масках. Не хочу здесь играть": известный шахматист потребовал остановить турнир в России

25 марта, 11:37

Богдан Юрков

Александр Грищук признался, что у него нет ни малейшего желания выступать в такой угнетающей атмосфере

Российский шахматист Александр Грищук признался, что ему совсем не хочется выступать на турнире претендентов, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Победитель турнира сразится с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира. По словам Грищука, его угнетает атмосфера турнира, который проходит на фоне пандемии коронавируса.

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"Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня еще не было четкого представления обо всем этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить. Эта атмосфера… Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии", – признался Александр Грищук

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Ранее прозвучало жесткое заявление футбольного врача о коронавирусе в России. "Пережить-то Русь вирус переживет – вопрос лишь, с тобой или без тебя", – заявил Александр Резепов, призвав умножать нынешние цифры по зараженным на сто.

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Россия шахматы шахматист коронавирус Александр Грищук

Источник: Известия

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