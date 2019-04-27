Встреча бизнеса и спорта под Киевом: "Бавария" приехала с Оззи Осборном, а Кличко с признанием: "Я – не боец"

В Украине прошла Международная конференция по спортивному маркетингу

Со "средним фанатом" Баварии случился казус - под описание попали принц Чарльз и Оззи Осборн.

"Когда звучит Hells Bells, так и хочется!..", – сжав кулаки, Виталий Кличко поиграл плечами, и выйдя на сцену под АС/DC, дал старт мероприятию, которое может расшевелить экономическую ситуацию в украинском спорте. Международная конференция по спортивному маркетингу, пятница-суббота в новом загороднем клубе под Киевом.

Спорту нужны деньги для развития. Бизнесу нужны проводники для рекламы продуктов. А в проводники нужны имена, репутация и фан-база. Это мероприятие про то, как это все соединить.

Были и представители мировых брендов, и украинских, и знаменитые спортсмены. Оба Кличко, Слава Медведенко, Анна Ризатдинова, Елена Говорова, Илья Кваша, Василий Вирастюк, Андрей Дериземля – фигуры первой величины в своих видах спорта.

ЧЕМПИОН – ЭТО ЕЩЕ НЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД

Как сказал Кличко: "Статус чемпиона это одно, статус звезды – другое. Для этого нужна большая маркетинговая работа". А ведут ее у нас немногие. И обнаруживают себя нигде после окончания чемпионской карьеры.

Гимнастка Ризатдинова себя нашла: "Езжу по миру с мастер-классами, пишу книгу, запускаю свой бренд одежды и линию для художественной гимнастики". Но в целом, говорит, ситуация кошмарная:

"У нас спортсмены долгие годы работают и думают только о результате, о медалях. И по окончании карьеры оказывается на краю пропасти. Не хватает трансформационного консалтинга. Окончание карьеры – это не точка, а запятая для человека".

Например, призер Олимпиады и ЧМ, 9-кратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша, признался: "После окончания карьеры сейчас я в поиске. Нужно было начинать немного раньше".

Стронгмен Вирастюк: "Проблема, что у нас спортсмены представляют себя сами. Сильны же они в спорте, а не в коммерции. Бренды пытаются сбить по цене. Приедь, за 5 тысяч гривен прими участие в фотосессии, это ж не сложно. Это унижает... У меня уже агент есть. Иногда еще по старинке звонят мне, мол, есть предложение. Я – стоп, вот номер агента. Вот в НБА же баскетболист никогда не разговаривает с рекламодателем, обязательно нажучат. У каждого игрока есть агент, так ведь?" – обернулся стронгмен к Славе Медведенко, становившемуся с "Лейкерс" чемпионом НБА. И добавив: "Можно я трибуну заберу, не видно Станислава", под улыбки аудитории унес с центра сцены увесистую конструкцию.

В перерывах конференции – дуэль взглядов, стронгмен Василий Вирастюк и олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.

39 СПИКЕРОВ ЗА ДЕНЬ

Потом было много примеров успешного спортивного маркетинга. София Гончарова из Global Sports Innovation Center (Microsoft) знакомила со стартапами: например, умная футболка фана со вшитым чипом, и бумажный билет уже не нужен. Александр Денисов рассказывал, как креативили телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2", став бродкастером киевского финала Лиги чемпионов-2018. Вадим Мисюра из Parimatch о том, что меценаты являются драйвером спорта, и что законодательство должно этому способствовать. Мы узнали, что следующими лицами "Моршинской" будут дзюдоистка Белодед, пловец Романчук, каратист Горуна. А от Аджуна Бозе – как весело Григор Димитров продвигал мороженое Haagen-Dazs на Уимблдоне-2018.

Было еще много всего, но плотнее остановимся на троих спикерах.

МЕНЕДЖЕР СВИТОЛИНОЙ: О 5 РОЛЯХ АГЕНТА И 100 ТЫСЯЧАХ ЗА ЛИЦО

Что дает спортсмену менеджер, рассказывал Стефан Гуров, чье агенство Top Five ведет Элину Свитолину. Самую успешную украинскую теннисистку, которая за карьеру заработала 14 миллионов долларов. Это только призовые на корте, а ведь Элина еще стала лицом многих рекламных кампаний.

Роли агента Гуров расписал так: коммерция, логистическая поддержка, имидж, развитие талантов, ключевые выборы в карьере.

"Новая роль: дать передовые технологии для улучшения результатов. Сенсоры на теле во время тренировок и т.д.".



"Начинать заниматься маркетингом спортсмена нужно с юниорского возраста, лет с 14. Если бы с Шараповой начали работать в 23, эффект был бы совсем другой".



"Узнаваемость. Элину поначалу в мире знали больше, чем дома. Но сейчас теннис в Украине стал популярнее, благодаря новой генерации игроков".



"Спортсмены – сильный канал коммуникации для брендов. В 90-х во Франции у рекламщиков как было. Нет идеи? Идем к теннисисту".



"Мы помогаем определить ключевые ценности атлета и направить их на бренды и фанов".



"Потенциал в коммуникации нужно развивать. Элина проходила медиа-тренинги".

Позже в кулуарах я спросил у Гурова: консультировалась с ним Элина, когда создавала страницу G.E.M.S.life, которую ведет совместно с бойфрендом Гаэлем Монфисом?



- Нет, это была их инициатива. И теперь для Элины эта страница, а не ее личная, стала главной. Постит, в основном, туда.



- Сколько вообще украинских брендов контактировали по поводу Свитолиной, желали привлечь в свою рекламу?

- Около двадцати. Сейчас сотрудничаем с двумя. В мире – больше. Сами понимаете, бюджеты.



- А какой бюджет нужен, чтобы начинать разговор по Элине в рекламе?

- Ну-у... Сто тысяч евро.

Теннис и бокс: менеджеры Top Five и К2, Стефан Гуров и Александр Красюк

"БАВАРИЯ": 650 МЛН ФАНОВ, VR НА АРЕНЕ И ОЗЗИ

У "Баварии" 650 миллионов фанов по всему миру, 150 миллионов в Китае, 4500 фан-клубов – после этих цифр от Бенжамина Стина, главы Digital в мюнхенском клубе, его презентацию можно было и закрывать. Где они, а где мы. Но мы же хотим двигаться в этом направлении.

"Клубы становятся все более медиа-компаниями". И слайд про 21 канал информации, которые использует "Бавария": от YouTube до клубного подсайта KidsClub.



"Не быть слишком коммершл". Стин несколько раз акцентировал, что стремятся они к созданию удобств и кайфов фанам, это сейчас первично, а заработки подтягиваются.



"Альянс Арена – самая большая парковка в Европе".



"Есть пирамида потребностей на стадионе. От желания самовыразиться: кричалки, баннеры и тд. До физиологических: еда, тепло. И еще более базовых: вайфай, зарядка. Значит, усиливаем интернет и делаем подзарядки по арене".



"Для людей с ограниченным слухом сделали очки с дополненной реальностью. В них онлайн матча и объявления по стадиону. Получаешь очки на стойке перед трибунами".





"Сейчас такие времена, когда долго взвешивать и сомневаться уже нельзя. Нужно пробовать. Ошибаться – это нормально. Но нужно двигаться вперед". Это под каноническое видео с медвежонком, который раз за разом скатывается со снежного склона, но таки добирается до вершины, где его ждет медведица.

"В Европе как выбирают за кого болеть – география или твой папа болел. В Китае же, если "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, там болеют за "Реал". А Китай это огромная фан-база. Да, у нас есть китайская версия сайта, да, есть фан-шоп в Китае, но нужны успехи команды".

"Мы понимаем, что 70 евро за билет – это немало. Но на Альянц Арене (75 тысяч) всегда аншлаг".

Украина тут на другом полюсе, с посещаемостью футбола сейчас беда. Выручка от билетов с некоторых матчей чемпионата УПЛ – примерно как с одного ряда одного сектора у "Баварии". Чем бы Стин порекомендовал заняться первым делом, чтобы болельщики пошли на стадион? "Я не знаю вашей ситуации. Например, в Италии люди перестают ходить на футбол, потому что на стадионе не чувствуют себя в безопасности. Возможно, ваш климат – им холодно? Или дорого? Или неудобно добираться, парковаться, еда, тот же вайфай... Вам нужно спросить у самих фанов".

И еще один момент, который красиво проиллюстрировал Стин. Часто проводят социсследования и составляют портрет "среднего фана" (читателя, зрителя, покупателя и т.д.), чтобы представить его потребности. Но количественных оценок мало, без глубинных исследований возможны казусы.

Например, слайд:

Родился в 1948

Вырос в Англии

Женат второй раз

Двое детей

Успешный бизнесмен

Богат

Проводит зимние каникулы в Альпах

Любит собак

И фото двух людей, которые подходят под описание: принц Чарльз и Оззи Осборн.

ВЛАДИМИР КЛИЧКО: "Я ВЕДЬ НЕ БОЕЦ ПО СВОЕЙ СУТИ"

Владимир Кличко говорил о том, что искать надо не оправдания, а решения. О челленджах. "Как правильно сказал Сенцов, трусость – самый большой грех. Когда ты проблеме показываешь спину, а не лицо. Вот сейчас я вам расскажу страшный секрет. Я ведь не боксер, не боец по своей сути. Я этому обучился. Вот мой брат, он был рожден бойцом. А я с детства хотел путешествовать. И успех в спорте дал мне такую возможность. И по итогу вообще сформировал меня. Спорт дал мне фокус, силу, гибкость, координацию, дал выносливость. Знаете ведь, выносливость побеждает талант. Дал дисциплину. И те же качества помогут не только в спорте. В науке, искусстве, в любой сфере. Просто не поворачивайтесь к вызовам спиной. У меня в лексиконе нет слова проблема – есть вызовы".

Ближайшим вызовом для Владимира стала попытка активировать баркод на своей футболке. Штрих-код, в котором "зашита" ссылка на страницу в интернете – наводишь смартфон, и ты на этой странице. Кличко хотел что-то показать аудитории, и так, и сяк растягивал футболку, но приложение упорно не срабатывало. Окей, без сканирований, Владимир просто набрал адрес в браузере и показал.

А по ходу рассказал: "У меня есть другая футболка, где только баркод. Он открывает страницу, где моя дочь говорит: "Папа, я тебя люблю". Эти слова, получается, прямо на моей футболке, но это код, и я знаю, а для других скрыто".

После дискуссионной панели с участием Кличко его автограф-сессия длилась почти столько же, сколько сама панель. Нескончаемыми рядами... И он терпеливо, и уже даже в дверях останавливался: "Селфи? Да, и давайте я нажму, у меня рука длиннее".

Кстати, после конференции многие уходили с книгой Кличко – за 175 грн можно было взять книгу с автографом автора.

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