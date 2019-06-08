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Втроем на одного: поймали убийц спортсмена, заступившегося за беременную девушку

8 июня, 20:32

34-летнего Сергея Чуева сперва избили, а затем бросили в пруд и утопили. Жуткая трагедия в столице РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Тело погибшего было найдено в ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда в парке на Южнобутовской улице. По предварительной информации, 34-летний мужчина заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Трое злоумышленников жестоко избивали спортсмена, после чего выбросили его в пруд и наносили удары до тех пор, пока тело не ушло под воду. С места преступления преступник скрылись.

"Благодаря совместной работе следователей главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".

Как сообщалось ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. 82-летняя Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Также мы писали, что опубликованы причины смертельного ДТП с участием футболиста: лопнуло колесо на скорости 237 км/час. Предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что испанец Хосе Антонио Рейес двигался со скоростью 237 км/ч на своем Mercedes Brabus S550. Причиной трагедии могла стать лопнувшая шина.

Ранее появилось видео нокаута пощечиной в России в исполнении 170-килограммового Пельменя:


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Тег спорт, убийство, борьба греко-римская

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Источник:

Championat.ru

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