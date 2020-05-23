Вундеркинд из "Шахтера" приземлил "ракету", а Беленюк заговорил словами Шевченко: карантин звезд спорта

Мы продолжаем отслеживать жизнь селебритис украинского спорта в социальных сетях на карантине. Сегодня о себе заставили говорить Элина Свитолина, Марина Бех-Романчук, Жан Беленюк и не только. Смотрите подборку самого интересного!

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина увлеклась масками для лица. "Будь собой. Делай себя. Для себя", – подписала фото 25-летняя одесситка. Одна из подписчиц спортсменки отметила: "Мась, ты такая зая!".

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Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук показала отдыхающего на кровати мужа – пловца Михаила Романчука – и четырехлапое существо рядом с ним. "Мои сладенькие котики", – подписала видео лекгоатлетка.

Бех-Романчук показала свою кровать без себя Видео: Instagram

Известный боксер Александр Гвоздик поделился с подписчиками свежей фотографией на фоне знаменитого знака: "Добро пожаловать в великолепный Лас-Вегас, штат Невада". "Когда полоса свободна, нет светофора, но все равно приходится ждать в очереди, чтобы сфотографироваться у этой достопримечательности", – пишет у себя в Instagram Гвоздик.

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"23 мая – Всемирный день борьбы! Борітеся – поборете!" – знаменитый призыв Тараса Шевченко борец-депутат Жан Беленюк подкрепил кадром эффектного приема в своем исполнении.

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"Ничего особенного", – так молодой технарь из "Шахтера" Михаил Мудрик подписал видео, на котором он подбивает мяч вверх, аж до туч и, не дав "снаряду" опуститься на газон, элегантно принимает его на ногу, а затем уже задерживает у себя на голове. "Приземлил ракету", – пишут в комментариях фолловеры 19-летнего футболиста.

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Еще одна восходящая звезда украинского спорта, теннисистка Даяна Ястремская, показала фото своего песика – на фоне добытых ею ранее трофеев.

Между тем каратистка Анжелика Терлюга провела тренировку на берегу Черного моря и призналась: "Тут ты всегда чувствуешь, что можешь снова дышать. Море – моя любовь".

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Смотрите видео домашних тренировок звезд спорта

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