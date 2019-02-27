Вундеркинды украинского спорта: от самой юной чемпионки мира до драфта НБА

В Украине растет поколение максималистов, которое уже не надо водить за руку

Дарья Белодед стала звездой мирового спорта в 17 лет. Фото: Instagram

Вундеркинды украинского спорта: от самой юной чемпионки мира до драфта НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/64f/a75/5c764fa7598d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/64f/a75/5c764fa7598d4.jpg 2019-02-27T10:52:00+02:00 Другие В Украине растет поколение максималистов, которое уже не надо водить за руку

Молодые спортсмены в Украине наперебой совершают прорывы – то самая юная чемпионка мира появится, то в 18 в НБА задрафтуют. В чем же особенность этих вундеркиндов?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: "ЗОЛОТОЕ" ПОКОЛЕНИЕ МАКСИМАЛИСТОВ

На Юношеских олимпийских играх-2018 этот вид для Украины стал самым "золотым". У нас появилось сразу три чемпиона - метатели молота Михаил Кохан (18 лет) и Валерия Иваненко (17) и прыгунья в высоту Ярослава Магучих (17).

"Новое поколение отличается самостоятельностью и коммуникабельностью, они раньше взрослеют, чем те, кто выступал даже 3-5 лет назад, – поделился с нами старший тренер по резерву Андрей Каратеев. - Наверное, это связано с расширением информационного пространства вокруг всех нас. Хорошо это или плохо - даже не знаю, но есть такая тенденция. С каждым годом в команде появляется больше англоговорящих ребят. Раньше наш круг общения был сужен до постсоветского пространства: языковой барьер был серьезный. Сейчас ситуация меняется. Есть несколько человек, которые сносно могут общаться на английском, не стесняются, идут на контакт со спортсменами из других стран. Это расширяет их кругозор. Также расширился международный календарь и количество выездов за границу. Спортсмены хорошо ориентируются в аэропортах, их уже не надо водить за руку, они даже могут оказывать помощь взрослым".

Тренер отметил сильные стороны наших топов: "Миша - прирожденный лидер. Он любит быть в центре внимания, с ним интересно общаться. У Ярославы и Леры более спокойный характер. Присутствует максимализм. На протяжении прошлого года Ярослава уже в ранге победителя ставила планку на высоту, которая была выше ее личного рекорда, а иногда и национального. Михаил Кохан тоже несколько раз улучшал украинский рекорд и показал лучший результат сезона в мире. Мы надеемся, что они будут стоять на пьедестале и взрослых Игр – им это по силам. Есть пример Юлии Левченко, которая победила на ЮОИ в прыжках в высоту и сейчас одна из лидеров, или Марина Бех в прыжках в длину. Результаты и Миши, и Ярославы конкурентоспособны даже среди взрослых (рекорд Миши - 76,24 м, с 6-килограммовым - 79,68, с 5 кг - 87,82; Ярославы - 1,95 и 1,99 в помещении, это уровень топ-3 ЧМ. - Авт.)".

БАСКЕТБОЛ: ВЫБОР "ВОЛШЕБНИКАМИ" ИЗ НБА

Уже в 18 лет парня из Донецка задрафтовал клуб НБА – "Вашингтон". А чтобы набраться опыта для топ-лиги мира, Иссуф Санон пока играет в словенской "Олимпии" и вызывается во взрослую сборную.

"Что особенного в Саноне? Знаете, я сам до конца не верил, что он может быть 1-м номером. Это совершенно другой игрок, к этому должен быть талант, -рассказывал нам чемпион НБА Станислав Медведенко. – Но когда он переехал в "Олимпию", с ним поработали тренеры, он совершенно изменился. Вот эта многогранность его таланта плюс физические данные очень сильно привлекают людей. Иссуф очень общительный, разговорчивый, за что его все любят и в команде прозвали Провидцем. Все легионеры его любят, тренеры, а это своего рода талант расположить к себе людей. У него очень высокий IQ, он многое понимает, следит за статистикой игроков".

Также у нас растет очень сильная сборная 3х3, ставшая 4-й на Юношеских играх.

БОКС: АТАКУЮЩИЙ ЛЕВША И ТЕМПОВИК С ЧУВСТВОМ ДИСТАНЦИИ

Боксерские традиции в Украине продолжают Максим Галиничев (56 кг) и Тарас Бондарчук (60 кг), взявшие по "серебру" на Юношеских играх-2018. "Успехи молодежи – следствие правильной и системной работы Федерации бокса, – сказали нам в ФБУ. – Понятно, что боксерский "бум" в Украине держится на успехах наших действующих боксеров: Усика, Ломаченко, Гвоздика... Это мотивирует молодое поколение. Ребята видят, что если работать, можно достичь чего угодно. Также они видят, что Федерация стимулирует ведущих спортсменов, что тоже действенный рычаг для развития. Успехи ребят основываются и на прекрасной работе тренеров. Мы регулярно проводим курсы повышения квалификации, приглашаем в Украину ведущих специалистов".





"Одно из наиболее ярких боксерских качеств Галиничева - скорость и вариативность атакующих действий. Его можно охарактеризовать как атакующий левша, - считает исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун. - Он очень быстр на ногах и зачастую выбрасывает большое количество ударов, работает всегда серийно. Конечно, так можно охарактеризовать многих легковесов, но Галиничева выделяет то, что действия его всегда обдуманы и просчитаны наперед. Несмотря на юный возраст, можно смело отметить его высокое мастерство. Бондарчук - настоящий тактик, темповик с прекрасным чувством дистанции. Его умение подстраиваться под смену действий оппонента восхищает. За раунд он может сменить стойку с правосторонней на левостороннюю, и наоборот. Это очень неудобно для соперников. А удар поставлен у Тараса хорошо с обеих рук. Он уже показывает очень осмысленный и взрослый бокс. Школа выдающегося тренера из Киевской области Александра Полищука видна невооруженным взглядом".

ГИМНАСТИКА: "ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ" В СПОРТИВНОЙ И ОТВЕТ КРИТИКАМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

Изголодались мы уже по успехам в женской спортивной гимнастике! Очень не хватает стойкой многоборки – поэтому мешок надежд свалился на 15-летнюю Анастасию Бачинскую, двукратную бронзовую призерку ЮОИ-2018, которая могла бороться и за "золото", если бы не травма. "Предыдущие поколения были покрепче, – вспоминает подопечных еще 1980-90-х тренер сборной Олег Остапенко. - Тогда гимнасток было больше, они конкурировали – психология и характеры были сильные. Сейчас дети себя щадят, мотивация не та. У Насти как раз характер есть. У нее другая проблема: она пропустила базовую подготовку в том виде, в котором она должна быть. И у нее проблемы технического плана. Надо было года четыре назад начать ее тренировать: немного опаздываем. А физически она крепкая и психологически держит удар. Перспективы есть. Чтобы они исполнились, нужно демонстрировать желание догнать и перегнать. Я поддерживаю: давай, сделаем. Если пойдет во все тяжкие, у нее получится".





У "художниц" открытием стала Влада Никольченко, занявшая 4-е место на ЧМ: 16-летняя украинка одна из немногих может бороться с лидерами-россиянками. В этом году ей в этом поможет 15-летняя Кристина Пограничная, выигравшая "серебро" ЮОИ, – мастер работы с предметом, за которую часто критиковали украинок.

ДЗЮДО: САМАЯ ЮНАЯ №1 ОБЫГРЫВАЛА МАЛЬЧИШЕК

О феномене украинской дзюдоистки Дарьи Белодед говорят уже не первый год и не только в Украине. В 17 лет она стала самой юной чемпионкой мира. И секрет такого прорыва не только в таланте или наследственности, а родители Дарьи - успешные спортсмены и тренеры. Все отмечают ее невероятную работоспособность. "В чем причина такого успеха Даши? Сумасшедшее трудолюбие, которое она переняла от папы, и чувство лидерства, – отмечала мама девушки Светлана Кузнецова. – У нее такое с маленького - должна быть первой. Мы ходили на танцы, и ей не достался партнер. Ребята достались тем, кто лучше всех танцевал. И она сказала: "Я туда больше не пойду!". Потому что не была среди лучших. И вот с детства она себе решила: хочу выиграть Олимпиаду, и у нее ни разу не закралось - а вдруг у меня это не получится? Гена (папа. - Авт.), чемпион Европы, призер мира и участник трех ОИ, но ни на одних Играх не было медали. Мы анализировали, и он говорил: "Я, наверное, не верил так в себя, как Даша". У нее сомнений нет". Кроме того, хорошую закалку украинская красавица получила в микст-турнирах, где соревновалась на равных с мальчишками и даже выигрывала.

ЗИМНИЕ ВИДЫ: ФИГУРИСТКА "ОЛ ИНКЛЮЗИВ" И ПОДМОГА ДЛЯ БЕХ

Чаще всего у нас жалуются на нехватку кадров именно в зимних видах спорта. Но и здесь можно найти клад. В фигурном катании, например, появилась девочка, о потенциале которой можно говорить уже без натяжки. Анастасия Архипова выиграла первый чемпионат Украины в 13 лет, став самой юной победительницей за десятилетие. Сейчас ей 15, и выступать со взрослыми она сможет только в следующем сезоне. Скорее бы - ведь по классу катания она сейчас на две головы выше остальных украинок, да и в мире себя зарекомендовала – 4-е место на юниорском Гран-при Литвы, за медаль на следующем этапе побороться не смогла из-за сотрясения мозга. Красивые линии, мягкое и музыкальное катание, еще и прыжковый набор, за который не стыдно (пробовала даже 3,5 и 4 оборота). Такой "ол инклюзив" для нас большая редкость. Главное, не потерять его в условиях скромных возможностей подготовки в Украине.





В биатлоне же надежды подает 19-летняя Оксана Москаленко: на дебютном юниорском ЧМ, где блистала Екатерина Бех, она попала в топ-8 пасьюта и ни в одной гонке не опустилась ниже 15-го места.

ПРЫЖКИ В ВОДУ: НА РЕЗУЛЬТАТ МОТИВИРУЮТ КУПАЛЬНИКИ

Ей всего 17 лет, а ее уже называют примером для подражания коллеги по команде. София Лыскун удивила всех, выиграв в прошлом году чемпионат Европы в команде с Олегом Колодием: вытянула "золото" в последнем прыжке. А затем добавила две медали Юношеских олимпийских игр, в том числе и личную – "серебро" на вышке. Тренеры отмечают ее умение абстрагироваться от всего вокруг и сконцентрироваться только на прыжке. Есть, конечно, недочеты вроде нестабильных прыжков со стойки на руках, но со сложностью ее элементов есть все шансы, чтобы попасть в финал на мировом первенстве и отобраться на Олимпийские игры. Кстати, перед важными соревнованиями они с коучем Ильей Целютиным иногда заключают пари: например, если попадет в финал – получит купальник в подарок. За топ-6 на одном из этапов Кубка мира заслужила целых три!

ТЕННИСНОЕ ТРИО: ГАРМОНИЧНАЯ ТЕХНИКА И ОПАСНОЕ ЖЕЛАНИЕ

В теннисе нам тоже есть на кого рассчитывать. 18-летняя Даяна Ястремская стремительно рванула во взрослом туре, выиграв два трофея WTA (столько за всю карьеру было у Алены Бондаренко) и поднявшись на 34-е место в мировом рейтинге. В топ-50 Даяна самая юная!

"Ее эксклюзив – в универсализме и гармоничной технике, – говорит один из тренеров Ястремской Валерий Кутузов. – Много внимания было отведено не грубому битью по мячику, а работе над тонким чувством игры. Это позволяет строить красивые розыгрыши, иметь преимущество в темпе с максимальным использованием всей геометрии корта. Поэтому ее стиль очень интересен".

В тренировочном процессе она максималистка и выкладывается на 200%: "Иногда ее даже нужно притормаживать, чтобы не входить в режимы, где используются стратегические запасы организма". По словам тренера, стихия Даяны - творить на корте, а не разрушать: "У нее есть все инструменты. Остается набираться опыта и добиваться психологического контроля над природной агрессией". Уже сейчас специалисты прочат украинке быстрый взлет в элиту. Впрочем, по мнению Кутузова, перегружать турнирами ее не стоит: "Нужно спокойно доразвиться, созреть. Она уже может претендовать на крупные титулы и прогресс по рейтингу, но в длинные турнирные циклы запускать рано".

Шансы попасть в мировой топ есть не только у Даяны. После побед на командных турнирах до 12 и 14 лет три года назад Марта Костюк, Даша Лопатецкая и Даша Снигур стали чемпионками мира. Теперь они пробивают путь среди взрослых. Костюк в 14 выиграла юниорский Australian Open, а в 2018-м добралась там до 3-го раунда во взрослых. Мощно отыграла на турнирах ITF, но сейчас Марта, которая в 16 лет занимает 191-е место в рейтинге, притормозила. "Главная опасность для молодых теннисисток – желание перескочить через две-три ступеньки вверх. Иногда это получается, но потом, на следующий год, когда нужно подтвердить высокий уровень, жизнь частенько бьет "дубиной по голове", – говорит Кутузов. – Уверенность, что все достигается легко и, кроме тебя, никто играть не умеет, – лишь подростковая иллюзия. А настоящий женский теннис начинается где-то с 21 года, когда скелет окончательно сформировался".



Лопатецкая и Снигур пока не показывали громких результатов во взрослых, но и стартовали там позже Марты. "Я бы советовал девочкам параллельно отыграть еще год-полтора по юниорам, – говорит Кутузов. – Но все упирается в финансирование и желание побыстрее выйти на самоокупаемость".



В чем феномен этого поколения? "Раньше для нас зайти в топ-100 было из разряда сверхъестественного. У нынешнего поколения, у которого есть возможность свободно выезжать за рубеж, тренироваться у лучших, возросла уверенность, что добиться успеха – реальная задача. А с трудолюбием никогда проблем не было".

ФЕХТОВАНИЕ: 185 СМ И СТЕРЖЕНЬ ПЕРВОЙ ШПАГИ ЮНОШЕСКИХ ИГР

На Юношеских играх-2018 17-летняя шпажистка Катерина Чорний стала нашей единственной двукратной чемпионкой и несла флаг на закрытии. "Она из фехтовальной семьи: дедушка – саблист, мама тоже фехтовала, – рассказала призер чемпионата мира, Елена Кривицкая, у которой с Чорний один тренер, Дмитрий Рейзлин. - Помню ее совсем маленькой, наверное, на соревнованиях в лиге 10-13 лет. Она изначально отличалась своими данными: высокий рост, а теперь выросла еще больше (185 см. - Авт.). Когда-то она была мне по пояс, а теперь – я ей (смеется). Еще в детстве было видно, что она всегда хочет выигрывать и быть первой. У нас на тренировке дружная команда, стараемся друг друга поддерживать. Ведь фехтование – это вид, где ты, как ни крути, больше проигрываешь, чем побеждаешь. Если характер слабенький, то тебе тут не место. Надо сцепить зубы и работать над тем, чтобы побеждать. Поэтому еще одна отличительная черта Катюхи – это стержень внутри".

И НА СУШЕ, И В ВОДЕ

В прошлом году 18-летний Иван Тищенко принес нам первое "золото" ЮОИ в академической гребле. И вообще первую победу Игр любого уровня. Кстати, он принимает участие и в гребле на эргометрах - специальных тренажерах в помещении - 2-й в Украине. В плавании к Андрею Говорову подтягивается 18-летний Денис Кесиль, тоже спец по баттерфляю, - призер ЮОИ и Европы среди юниоров. Ряды вольных борцов укрепляют 17-летние Оксана Чудик и Владислав Остапенко. А в пулевой стрельбе подрастает Даниил Даниленко, выигравший юниорский ЧМ в 16 лет. Совсем чуть-чуть по возрасту в список не попали Владислав Гераскевич и Никита Калинин - наши первопроходцы в экзотических для Украины скелетоне и мотоспорте. Им исполнилось 20 этой зимой.

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Материалы подготовили: Алексей Ковальчук, Катерина Макаревчкая, Елена Павлова, Евгений Смертенко

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