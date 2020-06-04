Вы это видели? Молодой корейский таэквондист поражает невероятными трюками и пластикой

Ким Вон Джин занимается в университете и входит в сборную демонстрационной команды

В сетях набирают популярность видеоролики корейского мастера таэквондо Ким Вон Джина. Молодой спортсмен входит в демонстрационную команду национальной сборной Южной Кореи и Корейского национального спортивного университета. Его умения удивили даже избалованную американскую публику.

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Видео с одним из трюков на сайте широко известной американской телекомпании NBC Sports недавно набрало более 700 тысяч просмотров. Ким разбежался, сделал сальто и после переворота сбил ногой пластинку на высоте в несколько метров. После чего умудрился приземлиться точно на ноги.

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Также парень периодически делится видеосюжетами о своих навыках в соцсетях.

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Потрясает его умение владеть своим телом в воздухе, совершая всевозможные перевороты и при этом поражая ногой цели.

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