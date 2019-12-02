Алексей Спиридонов нецензурно выражался и ругался с другими родителями

Алексей Спиридонов / Фото: Instagram

Бывший игрок волейбольной сборной России Алексей Спиридонов снова попал в скандальную ситуацию – он устроил потасовку на детском теннисном турнире.

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Дочь 31-летнего Спиридонова играла в финале, но ее сняли из-за поведения отца. Тот нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью. "Вы все мрази!" – кричал Спиридонов. Он попытался устроить драку, но в итоге упал сам.

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В октябре и ноябре Спиридонов выкладывал в Instagram фотографии, на которых его дочь занимает призовые места на теннисных турнирах.

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Раннее спортсмен нецензурно выражался у себя в Twitter о других родителях.

Напомним, ранее украинские волейболисты едва не сотворили чудо на чемпионате Европы. Наша мужская национальная команда сенсационно дошла до четвертьфинала, где чуть не обыграла Сербию, впоследствии завоевавшую золотые медали первенства.

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