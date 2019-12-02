Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

"Вы все мрази": в стельку пьяный российский волейболист устроил дебош на детском теннисном турнире

2 декабря, 11:05

Алексей Спиридонов нецензурно выражался и ругался с другими родителями

Алексей Спиридонов

Алексей Спиридонов / Фото: Instagram

Бывший игрок волейбольной сборной России Алексей Спиридонов снова попал в скандальную ситуацию – он устроил потасовку на детском теннисном турнире.

Читайте также: "Заели Бельгию мясом": сенсационная сборная Украины по волейболу обещает новые чудеса на Евро

Дочь 31-летнего Спиридонова играла в финале, но ее сняли из-за поведения отца. Тот нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью. "Вы все мрази!" – кричал Спиридонов. Он попытался устроить драку, но в итоге упал сам.

Реклама

В октябре и ноябре Спиридонов выкладывал в Instagram фотографии, на которых его дочь занимает призовые места на теннисных турнирах.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Доротея Вирер

Раннее спортсмен нецензурно выражался у себя в Twitter о других родителях.

Напомним, ранее украинские волейболисты едва не сотворили чудо на чемпионате Европы. Наша мужская национальная команда сенсационно дошла до четвертьфинала, где чуть не обыграла Сербию, впоследствии завоевавшую золотые медали первенства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

волейбол Алексей Спиридонов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спорта
Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спортаДругие
Украинская легкоатлетка-красавица рассказала, как поддерживает мужа-пловца
Украинская легкоатлетка-красавица рассказала, как поддерживает мужа-пловцаДругие
Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад
Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назадДругие
Украинский гимнаст стал призером Кубка мира в Германии
Украинский гимнаст стал призером Кубка мира в ГерманииДругие
Пожертвовала Олимпиадой, чтобы стать мамой, и триумфально вернулась на Кубке Европы по фристайлу
Пожертвовала Олимпиадой, чтобы стать мамой, и триумфально вернулась на Кубке Европы по фристайлуДругие
Хорошие девочки получают от Санты оленей: Шиффрин в Лапландии побила рекорд и увеличила стадо
Хорошие девочки получают от Санты оленей: Шиффрин в Лапландии побила рекорд и увеличила стадоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...