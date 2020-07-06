Выше облаков: сексуальная волейболистка с шикарной грудью показала космические ноги

Татьяну Демьянову не зря называют одной из самых красивых представительниц мирового волейбола

Сексапильная волейболистка из Казахстана Татьяна Демьянова порадовала своих поклонников очередным эффектным фото в Instagram. Очаровательная спортсменка с шикарным бюстом, количество фолловеров которой насчитывает 133 тысячи человек, в этот раз поразила своими просто космическими ногами. Эффекта кадру добавляет удачный ракурс съемки, благодаря которому Татьяна оказалась выше облаков. Ранее эротичная волейболистка расстегнула пуговицы и засветила свою грудь.

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"Ведь они не ты. Весь этот мир – не ты", – подписала это фото Татьяна Демьянова, имеющая опыт выступлений за сборную Казахстана и завоевания медалей национального первенства по волейболу. Девушке – 24 года. Ее рост – 183 см, вес – 68 кг.

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Ранее мы писали, что Сардиния пала к ногам сексуального ангела, который травмирует мужа-футболиста. Шикарная половинка ганнского полузащитника "Фиорентины" и "Бешикташа" Боатенга выбралась на отдых.

А жена звездного украинского футболиста открыла свои прелести на пляже в Италии. Супруга полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского – в шикарной форме спустя 7 месяцев после родов.

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