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"Вышел из банка – два узбека, один получил леща, второй – за нож": в России напали на чемпиона Европы

7 мая, 17:49

Елена Павлова

Преступление произошло средь бела дня и под камерами

Чемпион Европы 2013 года,российский волейболистАлексей Спиридонов, устроивший пьяный дебош на детском теннисном турнире, стал жертвой нападения со стороны двух неизвестных лиц, у одного из которых был нож. Преступление произошло средь бела дня.

"Выходил из банка, и на меня напали двое. Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали. Но страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И все это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте была бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивление", — цитирует Спиридонова "Р-Спорт".

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Алексей Спиридонов

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Алексей Спиридонов / Фото: Instagram

А позже в своем аккаунте в Twitter волейболист добавил: "Будьте аккуратнее! Сейчас вышел из банка – два узбека, один получил леща, второй за нож. Еле отбился, жив вроде! Берегите себя".

Ранее мы рассказывали, как звезда волейбола тренируется на кухне – много смеха и собака-партнер.

Смотрите также, как мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла до плей-офф Евро:

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нож волейбол нападения Алексей Спиридонов

Источник: Р-спорт

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