"Выводите себя на новый пик": Бубка по Zoom дал инструкции спортсменам, как пережить пандемию

Легендарный глава Олимпийского комитета Украины более двух часов общался с Харлан, Чебаном и другими звездами

Президент Национального олимпийского комитета Украины, рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка дал советы украинским спортсменам относительно того, как преодолеть трудности карантина. Видео-конференция знаменитого атлета с более чем 200 спортсменами летних и зимних видов посредством Zoom продолжалась более двух часов. В общении с Ольгой Харлан, Юрием Чебаном, Александром Абраменко и другими звездами Бубка, среди прочего, затронул тему переноса Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год.

"Вы должны быть сильными и достойно принять то, что уже произошло. Вы должны двигаться только вперед. Вы должны продолжать подготовку в сегодняшних условиях и вывести себя на пик формы уже к новым датам проведения Олимпийских игр – 23 июля – 8 августа 2021. Надо принимать новые вызовы и продолжать свою работу", – отметил Сергей Бубка

Реклама

Читайте также: У Беленюка зреет заруба за путевку на Олимпиаду: "Новиков хороший парень, но в Токио должен ехать я"

"Сила в каждом из нас! Ваш успех – в ваших руках. Идите вперед, несмотря ни на какие трудности. Не сдавайтесь! Работайте, учитесь! Мы должны сами создавать себя, свою жизнь, свою карьеру, свое будущее. Жизнь – это борьба! Продолжайте эту борьбу и вы победите всех", – добавил Бубка

Реклама

Читайте также: Лучший боксер современности отказался участвовать в Олимпийских играх

Как мы писали ранее, ученые сомневаются в проведении Олимпиады в 2021 году, если не будет найдена вакцина от коронавируса. Таким образом Игры снова могут быть смещены.

Смотрите, как спортсмены тренируются на карантине

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама