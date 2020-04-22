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"Выводите себя на новый пик": Бубка по Zoom дал инструкции спортсменам, как пережить пандемию

22 апреля, 14:16

Олег Люлька

Легендарный глава Олимпийского комитета Украины более двух часов общался с Харлан, Чебаном и другими звездами

Президент Национального олимпийского комитета Украины, рекордсмен в прыжках с шестом Сергей Бубка дал советы украинским спортсменам относительно того, как преодолеть трудности карантина. Видео-конференция знаменитого атлета с более чем 200 спортсменами летних и зимних видов посредством Zoom продолжалась более двух часов. В общении с Ольгой Харлан, Юрием Чебаном, Александром Абраменко и другими звездами Бубка, среди прочего, затронул тему переноса Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год.

"Вы должны быть сильными и достойно принять то, что уже произошло. Вы должны двигаться только вперед. Вы должны продолжать подготовку в сегодняшних условиях и вывести себя на пик формы уже к новым датам проведения Олимпийских игр – 23 июля – 8 августа 2021. Надо принимать новые вызовы и продолжать свою работу", – отметил Сергей Бубка

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"Сила в каждом из нас! Ваш успех – в ваших руках. Идите вперед, несмотря ни на какие трудности. Не сдавайтесь! Работайте, учитесь! Мы должны сами создавать себя, свою жизнь, свою карьеру, свое будущее. Жизнь – это борьба! Продолжайте эту борьбу и вы победите всех", – добавил Бубка

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Как мы писали ранее, ученые сомневаются в проведении Олимпиады в 2021 году, если не будет найдена вакцина от коронавируса. Таким образом Игры снова могут быть смещены.

Смотрите, как спортсмены тренируются на карантине

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Сергей Бубка спортсмены НОК Украины Олимпиада-2020

Источник: НОК Украины

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