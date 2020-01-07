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Взлететь над четырьмя трамплинами: поляк Кубацкий впервые выиграл престижнейший трофей

7 января, 12:24

Титул Давиду принесла победа на финальном этапе в Бишофсхофене в присутствии 15 000 зрителей

Давид Кубацкий

Давид Кубацкий / Фото: Reuters

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Поляк Давид Кубацкий стал победителем самого престижного турнира по прыжкам на лыжах, которое проводится в новогодние праздники с 1952 года, – "Турне четырех трамплинов-2020". Для 29-летнего спортсмена это первый титул на Турне. Ранее мы писали, что летающий лыжник упал на скорости почти 100 км/час.

В этом году турне проходило с 28 декабря по 6 января. Кубацкий был третьим на первом этапе в Оберсдорфе, который остался за японцем Рею Кобаяси. Затем поляк взял "бронзу" в Гармиш-Партенкирхен, где дальше всех прыгнул норвежец Мариус Линдвик. В Инсбруке Давид сделал шаг вперед, став вторым после все того же норвежца. И титул Кубацому принесла победа на финальном этапе в Бишофсхофене в присутствии 15 000 зрителей. 21-летний Линдвик в общем зачете стал вторым, немец Карл Гайгер – третьим.

Давид Кубацкий

Давид Кубацкий / Фото: Reuters

Читайте также: История трамплинов в спецпроекте "назад в будущее": как изменились прыжки за 200 лет

Прошлогодний победитель Кобаяси в общем зачете оказался четвертым. А чемпион 2015 года Штефан Крафт так и не смог подняться на подиум ни на одном из четырех стартов, несмотря на поддержку семьи, ездившей за ним на все этапы. Ранее мы сообщали, что Крафт установил новый мировой рекорд в прыжках с трамплина. На этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде он улетел на 253,5 метра.

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победитель прыжки с трамплина летающий лыжник Турне четырех трамплинов

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