WADA готово идти в суд по 60 случаям употребления допинга российскими спортсменами

Сегодня, 11:40

Всю информацию WADA предоставило международным организациям для дальнейшего расследования

Фото AFP
Фото AFP

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации откажутся расследовать дела отдельных российских атлетов.

По заявлению главы отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера, речь ведется о делах более чем 60 россиян, сведения о допинговых нарушениях которых были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

"Может возникнуть проблема с юридической оценкой данных, так как порядок передачи информации был нарушен. У нас нет оригинальных образцов допинг-проб, только копии.

Тем не менее, мы классифицировали полученную информации от наиболее достоверной до наименее надежной. Всю информацию мы предоставили международным организациям, и теперь их задача состоит в том, чтобы провести собственные расследования.

За расследованием каждого дела – а их более 60 – мы будем тщательно следить. И если федерации не станут заниматься расследованием данных случаев, мы оставляем за собой право обратиться по этому поводу в CAS", – заявил Юнгер.

Напомним, что накануне товарищеского матча с Бразилией сборная России в полном составе сдала кровь и мочу на допинг.

Ранее сообщалось, что еще на Олимпиаде-1980 в Москве КГБ подменивало допинг-пробы. О манипуляциях с допинг-пробами в Советском Союзе рассказал информатор WADA.
допинг, Спортивный арбитражный суд, WADA, российские спортсмены

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