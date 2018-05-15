Я была пышечкой: спортсменка-красотка из Казахстана сфотографировалась в прозрачном белье

Девушка рассказала, как она просыпается утром и что первым делом делает в постели

Рафтингсистка Александра Тисленок, которая победила в голосовании за звание самой красивой спортсменки Казахстана, продолжает будоражить своих подписчиков в Instagram откровенными снимками. Девушка сфотографировалась в соблазнительном полупрозрачном кружевном белье, описав свой утренний ритуал.

"Открыв глаза первым делом кормиться голодная собака, которая после первого будильника активно начинает скулить и облизывать твое сонное лицо. Стакан воды с пробуждения – это уже как ритуал, выработанный во мне еще со времен первого курса, когда цель была только похудеть (да да, я была пышечкой).

Ну а уже после, со спокойной совестью я хватаю свой телефон и пару минут вдохновляюсь любимыми аккаунтами в Instagram. Расписывать готовку с огнем и свои сборы в беготне, роняя все на своем пути я не буду, но с удовольствие прочту как вы проводите свое утро", – написала под фото девушка.

21-летняя Александра Тисленок пришла в рафтинг в 2013 году. Причем перешла она в этот вид спорта из легкой атлетики, с которой пришлось расстаться по состоянию здоровья. Сейчас Тисленок выступает за алматинскую женскую команду Fury. В прошлом году девушки остановились в шаге от подиума Кубка Европы, который проходил в Грузии, а также выступили на чемпионате мира в ОАЭ. В 2017 году команде Александры не удалось принять участие в чемпионате мира, который прошел в октябре в Японии, из-за сложностей с финансированием.

В своем профиле в Instagram Тисленок разместила два флага – Казахстана и Украины, также написала, что она "модель".

Некоторое время назад Тисленок показала "секси фоточку", на которой она сидит в машине без нижнего белья.