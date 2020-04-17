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"Я молода и в группе риска меня не было": лыжница страдает от пневмонии, вызванной коронавирусом

17 апреля, 12:31

Александр Трикиша

Спортсменка лечилась дома, пока ей не диагностировали двустороннюю пневмонию

30-летняя шведская лыжница Дженни Эберг сообщила, что заразилась коронавирусом. Восемь дней спортсменка страдала от высокой температуры. Все это время она находилась дома на самоизоляции. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована, где ей диагностировали двустороннюю пневмонию.

"Еще никогда не чувствовала себя так плохо. Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьезность ситуации", – заявила Эберг.

Дженни Эберг – двукратная бронзовая призерка юниорских чемпионатов мира (2011, 2012).

Ранее мы писали, что Сеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартире. Испанский спортсмен Филипп Клейн Герре весь год ждал семейного похода в горы, но из-за карантина вынужден сидеть в четырех стенах.

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Также мы писали, что из-за пандемии коронавируса отменили чемпионат мира по фигурному катанию. Мировое первенство должно было пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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зимние виды спорта коронавирус лыжные гонки лыжница

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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