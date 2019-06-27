"Я очень разочарован Украиной": китайский теннисист заявил, что работает уже не на нашу сборную, а на себя

Натурализованный Коу Лей, заняв четвертое место на Евроиграх, выразил недовольство финансовыми условиями

Коу Лей. Фото: Reuters

На Европейских играх в Минске наш лучший настольный теннисист Коу Лей уступил в матче за третье место хорвату Томиславу Пукару. В отличии от женского поединка за "бронзу", где зрители в восхищении наблюдали за каждым ударом и бурно реагировали на каждое очко (хотя белорусок там не было), мужская дуэль получилась не столь зрелищной. Пукар доминировал почти весь матч. Лей смог завести публику лишь несколько раз: когда разыгрался в четвертом сете и выиграл длительный розыгрыш, поведя в счете 7:6 (правда, очень быстро это преимущество растерял) и в последнем, пятом, когда смэшем "вонзил" мяч в стол. Но это не особо поменяло картины: он уступал 1:8 и в итоге проиграл по сетам 1:4. Позже объяснил, что "очень устал". Да и поддержки от федерации, по словам натурализованного еще 14 лет назад китайца, давно не чувствует.

"Проблема в том, что раньше я выступал за Украину, но сейчас я работаю для себя, – признался "Сегодня" Коу Лей. – Я сделал все, что могу. Четыре года назад у меня были хорошая форма, а сейчас я не очень хорошо готов к игре. Не знаю, что нужно поменять. Простите. Я решил принять украинское гражданство, потому что хотел играть на международном уровне. Я здорово выступал, но был очень разочарован Украиной. Я действительно много боролся, но потом появились проблемы с федерацией, с тренером, с комитетом. Решил сыграть еще разок, а там посмотрим. Поддержки не очень много. Перед Играми была, но она должна быть и все 4 года до этого. Нужно тренироваться, нужны хорошие условия. Украинские теннисисты должны больше выезжать за рубеж, потому что здесь нет своей сильной лиги, чтобы игроки улучшали уровень. Но когда они выезжают, у них возникает много проблем. Все должны ездить на турниры из Украины. Если ты за ее пределами, должен платить сам. Иногда у игроков нет таких денег".

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Также мы писали о драме на минском ковре: украинка победила россиянку и обеспечила себе "серебро" Европейских игр. Наша борчиха Юлия Хавалджи всего лишь за 10 секунд до завершения схватки сумела совладать со Стальвирой Оршуш.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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