"Я плакала и ничего не могла сказать": героиня-сноубордистка вернулась в Украину после "серебра" ЧМ

Аннамари Данча рассказала, как боролась в США с погодой на пути к рекордному для нашей страны успеху

"Я плакала и ничего не могла сказать": героиня-сноубордистка вернулась в Украину после "серебра" ЧМ Сегодня | Спорт 2019-02-21T18:24:45+02:00 Другие Аннамари Данча рассказала, как боролась в США с погодой на пути к рекордному для нашей страны успеху

Украинская сноубордистка Аннамари Данча, сотворившая сенсацию на недавнем чемпионате мира в США, возвратилась на родину. В Ужгороде с обладательницей мирового серебра, первого в истории нашего сноуборда, повстречалась корреспондент "Сегодня". "Я позвонила маме первой, по телефону. Затем мужу, но я плакала и толком не могла ничего сказать", – рассказала о своей первой реакции после успеха Аннамари. Напомним, в дисциплине слалом наша спортсменка в полуфинале победила немку Рамону-Терезу Хофмайстер, которая в итоге завоевала "бронзу". А в финале против швейцарки Джули Зогг украинка отстала на 0,85 секунды и заняла итоговое второе место. Для украинского сноуборда это – рекорд.

Именно мама Марина долгое время тренировала дочку. Родители поставили Аннамари на лыжи в 2 года и до 14-ти девушка выступала на соревнованиях по горнолыжным дисциплинам. Но однажды попыталась прокатиться на сноуборде, и к лыжам возвращаться больше не захотела. Мама Аннамари вспоминает, что путь к победам был тернистым. На тренировках она не жалела ни своих дочерей, ни других спортсменов: "Когда уже у меня есть внучка, я уже осознаю насколько я была жесткой.

До сих пор спортсменке не удавалось подняться выше 14-го места. Прогресса добилась после рождения дочери. "После Олимпиады, конечно, у меня был немного спад эмоциональный, но уже летом я начала тренироваться, – говорит Аннамари. - Я знала, что я вернусь. Беременная, уже должна была рожать и думаю: мне уже надо тренироваться, а у меня все роды никак не придут". Данча вспоминает серебряные соревнования в США: "Погода испортилась, из-за сильных снегопадов не могла нормально тренироваться, но не испугалась. Я была очень внутренне мотивирована. Я для себя поставила цель, чтобы я просто ехала быстро и стабильно. Все подходы были осознаны, все движения отработаны, очень большой анализ делала над собой". "Радоваться победе на чемпионате мира будет летом", – смеется Аннамари. Впереди у нее еще три старта: в эти выходные – чемпионат Украины, а в марте – этапы Кубков мира в Швейцарии и Германии.

Ранее Аннамари Данча Аннамари Данча прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявив: "Маму нагло не включили в состав команды".

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