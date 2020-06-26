"Я тоже верующий и хожу в церковь": Беленюк – о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме

Чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал участие известных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в съемках фильма о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!". Ранее мы писали, что Ломаченко рассказал о своем отношении к России во время съемок фильма о церкви.

"Можно ведь просто взять, записать на камеру, рассказать о нужных вещах, высказать свою точку зрения. У меня вопрос по поводу двух других спортсменов в фильме. Я лично их не знаю. Усик и Ломаченко – звезды мирового спорта, их знает весь мир. А вот ребят со стороны России я первый раз видел. А у них тоже есть бойцы высокого класса, например Сергей Ковалев. Их тоже могли привлечь. Я тоже верующий человек и хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека", – сказал Беленюк ютуб-каналу СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец.

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Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Ранее украинский депутат-борец заявил, что "по уровню расизма Украина даст прикурить США легко". Знаменитый спортсмен признался, что горд быть украинцем.

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