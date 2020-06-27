"Я вижу золотую медаль Олимпиады. Даже две в 2021 году": Блохина – о гимнастике в Украине

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина рассказала о перспективах Школы Дерюгиных и потенциале наших граций на летней Олимпиаде-2020, которая из-за пандемии коронавируса пройдет в Токио в 2021 году.

"В нашей школе более 400 детей, которые требуют заботы. Наш штат – 15 тренеров. Карантин был сложным испытанием, но в результате все как заново родились. Каждый понял, что может больше. Сегодня наша задача – сохранить мечту для детей. Очень хочу, чтобы у нас был современный Центр художественной гимнастики. Есть, например, стадион имени Валерия Лобановского. Почему не может быть такая же Школа Дерюгиных? Здание Октябрьского, в котором уже 63 года работает Школа Дерюгиных, находится в плачевном состоянии. И в таких условиях рождаются чемпионы. Если мы это делаем в таких стенах, то представьте, чего могли бы достичь для Украины с чуть лучшими возможностями и условиями", – рассказала Блохина в интервью tribuna.com.

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"Конечно, я вижу золотую медаль Олимпиады. И не одну, а даже две медали на Играх в следующем году, – говорит Блохина. – Как вы поняли, мы "задней" не давали, двигаемся только вперед. Хочу, чтобы весь мир знал, что мы едем в Токио бороться. Всеми возможностями мы будем проводить Кубок Дерюгиной и Чемпионат Европы. Я верю, а Ирина Ивановна еще больше верит. У нас сложился отличный тандем", – сказала Блохина.

Ранее мы также сообщали, что дочь Олега Блохина поздравила работающих мам невероятно забавным видео со своей малышкой.

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