"Яма жесткая, много сквозняков": красотка Юлия Левченко – о неудобствах на ЧМ по легкой атлетике в Катаре

Юлия Левченко / Фото: Instagram

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Серебряная призерша чемпионата мира в Лондоне-2017 Юлия Левченко вышла в финал мирового первенства по легкой атлетике в Дохе и призналась, что условия в Катаре для выступлений далеко не лучшие.

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Юлия Левченко / Фото: Instagram

"У нас был сбор в Турции, там тоже было жарко, поэтому мы немного привыкли к погоде. В Дохе меня больше смущали кондиционеры, нужно было к ним приспособиться, – отметила одна из самых красивых спортсменок Украины прыгунья в высоту Юлия Левченко. – И на стадионе я тоже чувствовала эти потоки воздуха. Сначала мне было некомфортно. Когда начали прыгать, стало легче, но я все равно обращала на них внимание, поскольку они дули в нашу сторону. Я немного опасалась сквозняков. Но, в любом случае, это лучше, чем прыгать при плюс 50. Поэтому жаловаться ни в коем случае не буду"

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Юлия Левченко / Фото: AFP

Отметим, что квалификацию в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019 в Катаре успешно прошли две украинки. Самая молодая победительница в истории Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих с большим запасом покорила планку на нормативной отметке 1,94 м, тогда как Юлии Левченко для попадания в финал хватило и 1,92 м. Увы, третья украинка, Ирина Геращенко, ограничилась результатом 1,85 м и не смогла попасть в число 12 финалисток, хотя не так давно успешно прыгала под два метра.

Юлия Левченко

Список финалисток в прыжках в высоту на ЧМ-2019

Финал чемпионата мира в прыжках в высоту среди женщин состоится в понедельник, 30 сентября. Начало в 20:30. "То, что перерыв между квалификацией и финалом здесь составляет не один день, как обычно, а два, возможно, и к лучшему, – говорит Юлия Левченко. – Хочется отдохнуть, немного адаптироваться. О том, какой будет дорожка, нас предупреждали, поэтому к ней мы были готовы. А вот яма для прыжков здесь жесткая, поэтому в течение двух дней отдыха крепатура как раз и будет проходить".

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Смотрите, как Ярослава Магучих побеждала в Дохе этой весной

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Как мы писали ранее, у сборной Украины есть первый рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике. Метательница молота Ирина Климец прошла в финал, запустив снаряд на рекордную в своей карьере дистанцию.

Также мы рассказывали, что на чемпионате мира по легкой атлетике вспыхнул "пищевой" скандал. Норвежцы уже съехали из "ужасной" гостиницы, где плохо кормят. Россияне жалуются, но продолжают терпеть условия отеля в Дохе.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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