Японец Яно установил мировой рекорд в фигурном катании

Сёма Уно победил на турнире четырех континентов в США с мировым рекордом в произвольной программе

Сёма Уно. Фото: AFP

Японец Яно установил мировой рекорд в фигурном катании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fd5/c1a/5c5fd5c1a426c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fd5/c1a/5c5fd5c1a426c.png 2019-02-10T09:45:07+02:00 Другие Сёма Уно победил на турнире четырех континентов в США с мировым рекордом в произвольной программе

Японский фигурист Сёма Уно стал победителем турнира четырех континентов в американском Анахайме, установив мировой рекорд в произвольной программе. Уно в субботу получил за свое выступление в произвольной программе 197,36 балла, превзойдя предыдущий мировой рекорд, который был установлен другим японцем Юдзуру Ханю (190,43) почти на 7 баллов.

В сумме Уно, шедший четвертым после короткой программы, набрал 289,12 балла. Второе место на турнире занял китаец Цзинь Боян (273,51), третьим стал американец Винсент Чжоу (272,22).

Напомним, что летом прошлого года в фигурном катании обнулили все мировые рекорды. Международный союз конькобежцев принял такое решение из-за новой шкалы оценки уровня исполнения. Все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".

Ранее лучшие фигуристы Украины Александра Назарова и Максим Никитин рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева и о встречах под градусником.

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