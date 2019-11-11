Япония против Белодед: на Востоке специально под украинскую чемпионку готовят новую соперницу

Дарья Белодед / Фото: НОК Украины

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Невероятно успешным получился 2019-й год для лучшей дзюдоистки Украины Дарьи Белодед. В этом сезоне в своей категории до 48 кг она выиграла все крупные соревнования – чемпионат Европы и мира, Европейские Игры. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не собираются опускать руки. Появилась информация, что в Японии под вундеркинда-Белодед готовят новую соперницу. Ранее мы давали, чем Дарья Белодед делится в соцсетях.

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Прокомментировать эту информацию мы попросили саму Дарью.

"Японку, с которой я встречалась в финале чемпионата мира-2019, Фуну Тонаки, я обыграла уже в четвертый раз, – говорит Белодед. – Для японцев – это большое поражение, и они хотят найти человека, который сможет у меня выиграть – того, кто будет мне неудобный во время схватки. И ходят такие слухи, что они хотят попробовать новую девочку – из категории 52 кг. Чтобы она согнала вес до 48 кг, и посмотреть, как у нее получится бороться в этом весе со мной и другими соперниками. Она повыше, чем Тонаки, и техника отличается. То есть, все работают, ищут ключики и, конечно, нужно быть очень осторожными и также готовиться к ним".

Так мы рассказывали, что красотка Белодед взяла"золото" на турнире Grand Slam. В финале наша спортсменка победила соперницу из Словении.

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