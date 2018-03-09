Яркие кадры церемонии открытия Паралимпиады-2018

Флаг Украины во время открытия нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко

В Пхенчхане на Олимпийском стадионе состоялась торжественная церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2018 года.

В церемонии приняла участие и украинская паралимпийская команда. Знаменосцем нашей сборной стал четырехкратный чемпион и восьмикратный призер Паралимпиад по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко.

Организаторы Игр устроили незабываемое шоу с танцами актеров, световым шоу и конечно же с фейерверками. Апогеем шоу стало зажжение паралимпийского огня.

Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменов. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.

Также стали известны премиальные для украинцев за медали Паралимпиады-2018. Они соизмеримы с премиями за награды Олимпиады-2018, где украина завоевала всего одно "золото". Медалистом стал фристайлист Александр Абраменко, ставший победителем в лыжной акробатике.

Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.