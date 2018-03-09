Яркие кадры церемонии открытия Паралимпиады-2018

Сегодня, 15:22

Флаг Украины во время открытия нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

В Пхенчхане на Олимпийском стадионе состоялась торжественная церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2018 года.

В церемонии приняла участие и украинская паралимпийская команда. Знаменосцем нашей сборной стал четырехкратный чемпион и восьмикратный призер Паралимпиад по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко.

Организаторы Игр устроили незабываемое шоу с танцами актеров, световым шоу и конечно же с фейерверками. Апогеем шоу стало зажжение паралимпийского огня.

Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменовВ Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.

Также стали известны премиальные для украинцев за медали Паралимпиады-2018. Они соизмеримы с премиями за награды Олимпиады-2018, где украина завоевала всего одно "золото". Медалистом стал фристайлист Александр Абраменко, ставший победителем в лыжной акробатике.

Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.
Паралимпийские игры, Паралимпиада-2018, церемония открытия

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Сегодня|Спорт

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