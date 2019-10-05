Украинец Александр Ничипорчук не смог метнуть копье в финал ЧМ-2019

Йоханнес Феттер / Фото: Reuters

Действующий чемпион Йоханнес Веттер вышел в финал соревнований по метанию копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

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26-летний спортсмен с первой попытки метнул на 89,35 метра. Квалификационный норматив для выхода в финал – 84 метра.

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Также в соревновании принимал участие украинский спортсмен – Александр Ничипорчук. Но с результатом 72,75 метра он занял последнее место.

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Напомним, что украинцы рассказали о кошмарном марафоне ходоков на чемпионате мира. "Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – признался Марьян Закальницкий.

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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