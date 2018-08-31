Юлия Левченко прыгнула на 1,94 метра и стала второй в финале "Бриллиантовой лиги"

Украинская спортсменка проиграла только чемпионке Европы и мира Марии Ласицкене

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко второй сезон кряду заняла второе место в финале "Бриллиантовой лиги". Решающий этап сезона проводился в Цюрихе, Швейцария. В секторе для прыжков в высоту выступали три украинки: Юлия Левченко, Оксана Окунева и Катерина Табашник.

Табашник и Окунева безупречно прошли 1,80 м и 1,85 м, но обе не справились со следующей высотой и в итоге заняли пятое место. 1,90 взяли четыре высотницы – Эрика Кинси, Мари-Лоуренс Юнгфляйш, Юлия Левченко и Мария Ласицкене.

Выступающая под нейтральным флагом Ласицкене с первой же попытки покорила планку 1,94 м, тогда как остальные участницы финала испытали с ней большие проблемы. Шведка и немка тщетно потратили три попытки, а украинка лишь в последней сумела покорить высоту.

Борьбы за первое место не вышло. Левченко использовала три попытки на 1,97 м, но так и не взяла ее, тогда как Ласицкене понадобилось для этого два прыжка. Действующая чемпионка мира и Европы хотела завершить сезон "Бриллиантовой лиги" на отметке в 2 метра, но все три попытки оказались неудачными.

В результате, Левченко во втором сезоне кряду заняла второе место в финале "Бриллиантовой лиги", а Ласицкене – первая.

Отметим, что второй номер сезона "Бриллиантовой лиги" Мирела Демирева не выступала в Цюрихне. Она является единственной высотницей,которая в текущем сезоне победила Ласицкене.

Ранее в июле Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко.