Юлию Джиму наградили орденом "За заслуги" II степени

Министр спорта Украины Игорь Жданов вручил биатлонистке Юлии Джиме высокую государственную награду – орден "За заслуги" II степени:

"Накануне имел очень приятную встречу с нашей биатлонисткой Юлией Джимой и старшим тренером национальной сборной Александром Кравченко.

Да и повод дважды прекрасен. Вручил Юлии Джиме вполне заслуженную высокую государственную награду – орден "За заслуги" II степени.

И самое главное – мы все очень рады, что Юлия Джима решила продолжить свою карьеру в национальной сборной команде Украины по биатлону! Это очень позитивная новость!

Уверен, этому искренне радуются все украинские болельщики биатлона. Впереди у Юлии точно много ярких побед. За нее всегда болеем, как и за всю нашу сборную. Как в моменты триумфа, так и во времена, когда что-то не удается и нашим спортсменам нужна максимальная моральная поддержка", – написал министр в соцсетях.

Напомним, что готовиться к сезону Джима будет под руководством экс-тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который возглавил сборную Словении.

Мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".