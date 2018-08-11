Юная пловчиха умерла от укуса ядовитой медузы

Семилетняя итальянская пловчиха Гайя Тримарки скончалась от укуса ядовитой медузы. Трагический случай произошел на Филиппинах. Юной спортсменке не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, так как на пляже в ту минуту не оказалось соответствующих средств. Перед госпитализацией лодочник, оказавшийся рядом, обработал рану девочки бензином, а позже в больнице у нее диагностировали тяжелую аллергическую реакцию, от которой она скончалась.

Менее двух недель назад на том же пляже произошел другой случай смерти ребенка по вине медуз. Причиной трагедии также стало отсутствие средств первой медицинской помощи на пляже и удаленность больницы, до которой необходимо добираться на транспорте 1,5 часа. Яд этих медуз считается одним из самых смертоносных в мире, он может вызвать спазмы, а затем паралич, остановку дыхания, сердца и смерть всего за несколько минут.

Гайя Тримарки являлась многократной победительницей соревнований в своем возрасте, в связи с чем итальянские тренеры прочили ей олимпийское золото.

Ранее мы писали, что игрок в регби несколько раз терял сознание и умер в раздевалке. Луи Файфровски скончался после того, как получил травму в товарищеском матче.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Напомним, что в феврале у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердце. Начо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.