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Юная украинская гимнастка Ева Мелещук взяла "золото" Универсиады в Италии

13 июля, 19:08

17-летняя спортсменка победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе, где ранее она взяла "бронзу" в упражнениях с обручем

Ева Мелещук
Ева Мелещук. Фото: Instagram

В субботу копилка сборной Украины на Универсиаде-2019 в Неаполе пополнилась еще одной золотой медалью. Украинская гимнастка Ева Мелещук стала лучшей в упражнениях с булавами. После "бронзы" в упражнении с обручем 17-летняя Мелещук поднялась на наивысшую ступеньку пьедестала, набрав 21,050 балла. Второе место заняла Зохра Агамирова из Азербайджана, а бронзовая медаль досталась россиянке Екатерине Селезневой.

Видео выступления Евы Мелещук:

Для украинских гимнасток это уже четвертая медаль на Универсиаде в Италии. Две личные у Мелещук, а также "серебро" в командном многоборье и в упражнениях с пятью мячами.

17-летняя Ева Мелещук в прошлом году заняла седьмое место на чемпионате Европы в упражнениях с булавами.

Смотрите яркие фото из Instagram спортсменки:


Ева Мелещук – фото из Instagram гимнастки

Напомним, что вчера на Универсиаде сборная Украины завоевала два "золота". Оба – в легкой атлетике: Ирина Климец дальше остальных участниц метнула молот, а Ольга Корсун показала лучший результат в тройном прыжке.

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Тег художественная гимнастика, спортсменка, Универсиада, Ева Мелещук

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