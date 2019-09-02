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Юную звезду дзюдо признали лучшей спортсменкой в Украине

2 сентября, 15:47

Дарья Белодед в августе стала двукратной чемпионкой мира

Белодед с "золотом" ЧМ-2019

Белодед с "золотом" ЧМ-2019 / Фото: AFP

По итогам спортивного августа Национальная олимпийский комитет признал двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед лучшей спортсменкой месяца в Украине. Ее родители-наставники Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед названы лучшими тренерами августа.

Высокого признания НОК 18-летняя дзюдоистка удостоена благодаря непревзойденному достижению на чемпионате мира в Токио (Япония), по итогам которого талантливая украинка не только завоевала медаль высшей пробы, но и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

Напомним, в начале лета Дарья завоевала золотые медали чемпионата Европы и II Европейских игр в Минске.

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Ранее наша звездочка дзюдо рассказала "Сегодня" о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева.

Сейчас Белодед вторая по популярности украинская женщина-спортсмен после Элины Свитолиной и близка к тому, чтобы войти в топ-10 самых популярных украинских спортсменов. 

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дзюдо НОК Украины Дарья Белодед

Источник: НОК Украины

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