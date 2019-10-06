Юный украинский фигурист завоевал первую медаль: 17-летний Шмуратко взял "бронзу" в Италии

Иван Шмуратко стал вторым на этапе Гран-при в Италии

Фигурист Иван Шмурко / Фото: Getty Images

17-летний украинский фигурист Иван Шмуратко завоевал первую в карьере награду юниорской серии Гран-при ISU (Международный союз конькобежцев). Наш вице-чемпион Юношеской Олимпиады 2016 года в командных соревнованиях занял третье место на турнире в Италии.

Выступление Ивана Шмурко:

Реклама

Читайте также: Ребенок от партнера Стинга и болезнь Крона – как живет в США первая олимпийская чемпионка независимой Украины

В тренде Беринчик шокировал образом Ганнибала Лектера и победил огромного мексиканца: полное видео боя

Ранее стало известно, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. Заявление о переводе Анастасии Шаботовов из московской школы было удовлетворено на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ). 13-летняя спортсменка стала широко известна после громкого заявления о допинге. Во время общения с подписчиками в Instagram в январе этого года она сказала, что для успешного и стабильного выступления необходимо пить "правильный допинг".

Читайте также: ТОП-100 популярных украинских спортсменов

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама