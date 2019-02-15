Южная и Северная Кореи готовы вместе пройтись на открытии Игр-2020
Обе страны готовят совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года
Южная Корея и КНДР заинтересованы в совместном участии в параде спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
"Мы также заинтересованы в формировании объединенных команд для участия в различных дисциплинах Игр в Токио", – заявил Бах.
Обе Кореи уже имеют опыт выступления объединенных команд на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. 9 февраля делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр-2018.
Кроме того, в женском олимпийском хоккейной турнире приняла участие объединенная команда Республики Корея и КНДР.
Ранее две страны также выставляли объединенные сборные на чемпионатах мира по настольному теннису, гандболу и футболу среди молодежных команд.
В сентябре 2018 года в Пхеньяне президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года. Официальное письмо о намерениях было отправлено в МОК.
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