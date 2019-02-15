Южная и Северная Кореи готовы вместе пройтись на открытии Игр-2020

Обе страны готовят совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года

Корейцы объединяются ради Олимпиады. Фото: AFP

Южная и Северная Кореи готовы вместе пройтись на открытии Игр-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6e7/536/5c66e75363bfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6e7/536/5c66e75363bfc.jpg 2019-02-15T18:23:10+02:00 Другие Обе страны готовят совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года

Южная Корея и КНДР заинтересованы в совместном участии в параде спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мы также заинтересованы в формировании объединенных команд для участия в различных дисциплинах Игр в Токио", – заявил Бах.

Обе Кореи уже имеют опыт выступления объединенных команд на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. 9 февраля делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр-2018.

Кроме того, в женском олимпийском хоккейной турнире приняла участие объединенная команда Республики Корея и КНДР.

Ранее две страны также выставляли объединенные сборные на чемпионатах мира по настольному теннису, гандболу и футболу среди молодежных команд.

В сентябре 2018 года в Пхеньяне президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года. Официальное письмо о намерениях было отправлено в МОК.

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