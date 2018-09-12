Южная и Северная Кореи хотят вместе провести Олимпиаду-2032

Руководство Южной и Северной Кореи обсуждает возможность проведения совместной Олимпиады-2032. Летние Олимпийские игры могут пройти на территории двух стран одновременно, об этом заявил министр культуры и спорта Южной Кореи То Чон Хван.

Рассматриваются варианты проведения соревнований в столицах стран – Сеуле и Пхеньяне. Окончательное решение по подаче совместной заявки может быть принято уже в ближайшее время, по итогам саммита лидеров Южной Кореи и КНДР.

Напомним, на Олимпиаду в Пхенчхане Северная и Южная Корея заявили совместную женскую хоккейную команду. На открытии Игр делегации двух государств прошли под единым флагом.

Ранее мы писали, что Республика Корея предложила КНДР рассмотреть возможность создания объединенных команд по различным видам спорта с целью выступления на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Кстати, что недавно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной была напряженная политическая обстановка на корейском полуострове.

Ранее мы рассказывали о десяти вещах из столицы Олимпиады-2018, которые не встретишь в Украине.