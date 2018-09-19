Южная и Северная Кореи подадут общую заявку на проведение Олимпийских игр

Сегодня, 15:32

На Олимпиаде-2020 страны снова выступят совместными командами

Фото AFP
Фото AFP

КНДР и Южная Корея планируют вместе бороться за проведение Летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает France 24. Такое решение было принято на встрече лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в Пхенчхане.

"Юг и Север договорились активно участвовать совместными командами в международных соревнованиях, включая Летнюю Олимпиаду 2020 года, – говорится в заявлении по итогам переговоров, – а также сотрудничать в подаче общей заявки на проведение Олимпиады 2032 года".

Напомним, в феврале Северная и Южная Кореи заявили общую команду на женский хоккейный турнир Олимпийских игр в Пхенчхане, а в августе составили одну на двоих команду на турнир по настольному теннису Азиатских игр в Индонезии.

Добавим, что Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ранее мы писали, что Республика Корея предложила КНДР рассмотреть возможность создания объединенных команд по различным видам спорта с целью выступления на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Кстати, что недавно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация была очень близка к решению об отмене зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Причиной была напряженная политическая обстановка на корейском полуострове.

Ранее мы рассказывали о десяти вещах из столицы Олимпиады-2018, которые не встретишь в Украине.
Олимпийские игры, Олимпиада-2032

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Источник:

Советский спорт

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