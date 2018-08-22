Южная Корея предложила КНДР создать объединенную команду на Олимпиаде-2020

Республика Корея предложила КНДР рассмотреть возможность создания объединенных команд по различным видам спорта с целью выступления на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году. Как сообщило агентство Yonhap, об этом заявил в среду южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

"Мы обсуждали с КНДР вопрос о том, как нам поступить с объединенными командами в преддверии Олимпиады в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд", – сказал он журналистам во время посещения Азиатских играх в Индонезии.

Страны уже имеют опыт выступления объединенных команд, 9 февраля делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Республики Корея и КНДР приняла участие в женском олимпийском хоккейной турнире. В Азиатских играх – 2018 также принимает участие несколько единых команд, представляющих обе страны.

ХХХII летние Игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.