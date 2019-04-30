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За игру в прятки с допинг-тестом из спорта выгнали чемпиона мира из России и его брата

30 апреля, 13:35

На запрещенных препаратах погорела элита греко-римской борьбы России – Чингиз и Ибрагим Лабазановы

Федерация спортивной борьбы России на основании решения Российского антидопингового агентства на год дисквалифицировала чемпиона мира 2014 года по греко-римской борьбе Чингиза Лабазанова за нарушение антидопинговых правил. Лабазанову вменяется пропуск допинг-тестов, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Срок отстранения будет отсчитываться с 11 апреля 2019 года. Лабазанов также является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года и бронзовым призером Европейских игр 2015 года. Интересно, что на год по аналогичной причине  дисквалифицирован и старший брат Чингиза – Ибрагим Лабазанов (с 30 октября 2018 года). Он является двукратным чемпионом России по греко-римской борьбе (2015, 2016).

Ранее за употребление допинга из спорта выгнали олимпийского чемпиона – кенийского бегуна Асбеля Кипропа.  Африканец, пойманный на эритропоэтине, получил четырехлетний бан. Асбель утверждал, что сотрудники подменили допинг-пробы, но доказательств этому так и не было найдено.

Также сообщалось, что знаменитому боксеру Джарреллу Миллеру, провалившему допинг-тест, нашли замену. Вместо него в ринг против Энтони Джошуа выйдет Энди Руис.

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Тег допинг, борьба греко-римская

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Championat.ru

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