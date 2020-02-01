За ней не угнаться: 18-летняя украинка штампует мировые рекорды по легкой атлетике

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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Не перестает удивлять своими результатами в начале года 18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Сначала Магучих побила мировой рекорд на соревнованиях во Львове. А на втором этапе серии World Athletics Indoor Tour в Карлсруэ днепрянка установила мировое достижение для U20 и рекорд Украины в помещении.



За победу в Германии, как и два дня назад в Котбусе, Магучих боролась с другой украинкой, вице-чемпионкой мира 2017 Юлияей Левченко. Преодолев с первой попытки высоту 2,02 метра, Ярослава установила новый мировой ориентир для юниорок в помещении, а и национальный рекорд Украины под крышей. А Левченко стала серебряным призером остановившись на 1,99 метра.

"Наслаждалась соревнованиями и атмосферой. Очень довольна тем, что преодолела 2,02 метра. Я в хорошей форме. Понимала, что могу прыгнуть высоко – два дня назад именно попробовала свои силы в Котбусе. Вторая попытка на 2,04 была близка. Сегодня преодолеть их не удалось, но в следующий раз смогу это сделать. Тренировка этой зимой проходят очень хорошо, я здорова. Следующие соревнования у меня в Словакии и Глазго", – прокомментировала свою победу Магучих.

Предыдущий юниорский мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении – 2,01 м – также принадлежал Ярославе. Его Она установила его 18 января 2020 на Мемориале Демьянюка во Львове.

Для вице-чемпионки мира-2019 Марины Бех-Романчук турнир в Карлсруэ стал первым в нынешнем сезоне, на котором она соревновалась по прыжкам в длину. До этого хмельничанка дважды бежала в Киеве 60 метров. Из шести попыток в Германии результативной для Марины стала только одна, но и этого было достаточно для победы. Прыжок на 6,92 м стал лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом Бех-Романчук в помещении.

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Есть место в призовой тройке и по прыжкам в длину среди мужчин. Владислав Мазур стал третьим, приземлившись в лучшей из попыток на отметке 7,84 метра. Победил испанец Эусебио Касерес (7,99 м). На дистанции 400 метров проводилось два забега, по результатам которых и определяли победительницу. Татьяна Мельник по сумме двух финалов заняла четвертое место – 52,96 с. Елизавета Брызгина была седьмой – 54,57 с.

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