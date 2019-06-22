За победу на Европейских играх украинец Зантарая получил сразу две золотые медали: названа причина

Браво, Георгий! Четыре из пяти своих схваток в Минске украинский Мистер Иппон выиграл досрочно

Георгий Зантарая. Фото: AFP

Лидер сборной Украины по дзюдо в категории до 66 кг Георгий Зантарая выиграл Европейские игры-2019 в Минске. Это уже второе "золото" нашей страны на Олимпиаде для Европы, проходящей сейчас в столице Беларуси. Первую медаль высшей пробы для Украины ранее добыла 18-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, в финале разделавшаяся с россиянкой Ириной Долговой.

Украинец Георгий Зантарая в 1/16 финала иппоном победил дзюдоиста из Мальты Джереми Сейвелла, дальше также досрочно одолел словенца Андраза Жереба. В 1/4 финала украинец провел свою, пожалуй, самую сложную схватку на турнире – против домашнего спортсмена бронзового призера чемпионата Европы-2018 беларуса Дмитрия Шершана. Судьбу поединка определил ваза-ари, который и вывел Георгия в полуфинал. Там он при помощи иппона разделался с грузином Баграти Ниниашвили, и, наконец, в финале жертвой украинца стал итальянец Маттео Медвес. Опять иппон – самая высокая оценка в дзюдо, своего рода – нокаут.

Одновременно с победой на Европейских играх 31-летний Георгий Зантарая завоевал и третий для себя титул чемпиона Европы, так как у дзюдоистов соревнования в Минске также являются и континентальным первенством. Таким образом на подиуме во время церемонии награждения украинцу вручили сразу две золотые медали – от организаторов Европейских игр и Европейского союза дзюдо.

Ранее мы рассказывали, какая Дарья Белодед без кимоно: самые милые фото красотки, завоевавшей для Украины первое "золото" Евроигр в Минске. Напомним, что на пути к минской победе Дарья поочередно одолела венгерку, француженку, сербку и россиянку.

Также сообщалось, что Европейские игры-2023 пройдут в десяти часах езды от Киева. 50 поднятых рук принесли польскому Кракову право проведения следующей Олимпиады для Европы.

Как из Польши Украина привезла "золото" ЧМ по футболу





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