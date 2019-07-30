Тамаш Дьярфаш / Фото: Facebook

"Заказал убийство в прошлом веке": разгорается скандал вокруг бывшего босса мирового плавания https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%80%D1%84%D0%B0%D1%88 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%80%D1%84%D0%B0%D1%88 2019-07-30T17:25:00+03:00 Другие Венгерского функционера Тамаша Дьярфаша обвиняют в организации убийства своего бизнес-конкурента

Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters. В ходе расследования выяснилось, что функционер заплатил за убийство своего бизнес-конкурента, медиамагната Яноша Феньо в Будапеште около 20 лет назад. Дьярфаш был задержан по этому делу в апреле 2018 года, но все обвинения отверг и был выпущен под залог. Адвокат Тамаша Петер Замечник назвал обвинения в адрес его клиента абсурдом и выразил уверенность в том, что дело "развалится в суде".

Феньо был расстрелян в своей машине в феврале 1998 года. По информации следователей, Дьярфаш и Феньо были конкурентами по бизнесу и испытывали личную неприязнь друг к другу. В 2017 году венгерский суд приговорил словака Йозефа Рохача к пожизненному заключению за убийство Феньо, но на суде так и не было установлено, кто же был заказчиком преступления.

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Отметим, что в последние дни информационное пространство наполнено криминальной хроникой, в которой фигурируют спортсмены. В частности, сообщалось, что в жутком доме игрока сборной Египта вновь нашли труп. В особняк футболиста лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни пытался залезть грабитель, который хотел украсть электрические кабели. Однако на месте преступления охотник за легкой наживой был убит током.

В то же время звездный форвард "ПСЖ" Неймар дождался приятных для себя новостей от правоохранительных органов. Полиция "отшила" Нажилу от Неймара: бразилец вышел сухим из воды в деле об изнасиловании. С нападающего сняли обвинения в преступлении, которое якобы произошло в одном из отелей Парижа в мае.

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