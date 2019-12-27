"Занимаюсь сексом и думаю: "Федор тоже им сейчас занимается": откровения соперника Емельяненко

29 декабря в Японии на совместном турнире Bellator и Rizin знаменитый тяжеловес Федор Емельяненко (38-6) проведет поединок против 41-летнего американца Куинтона Джексона (38-13). Ранее мы писали, что соперник Федора Емельяненко наберет к бою 11 кг.
"Наш бой с Федором — вообще исторический момент для ММА, – заявил Куинтон "Рэмпейдж" Джексон в интервью Junkie. – От него выиграют все, никто не проиграет. Кому бы ни подняли руку. Две легенды выходят и делают то, что они любят. Делают шоу. Выигрывают фанаты. Я, конечно, тоже хочу победить, ведь это день рождения моей дочери. Но и он хочет, ведь это день рождения и его дочери тоже. Кто же ляжет в день рождения дочери?"
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"Вообще мотивация обычно бывает разная, часто думаешь о чеке, о сумме денег, которую получишь, но тут день рождения дочери, черт побери. И она будет смотреть бой. И да, Господи, мы занимались любовью в одно и тоже время! Я когда это узнал, больше не мог отделаться от этой мысли. Я теперь занимаюсь сексом и думаю: "Федор, наверное, тоже им сейчас занимается. Интересно, а он думает обо мне в этот момент? У меня сейчас секс с девушкой, я думаю, у него тоже". Я представляю его спокойное лицо в этот момент, на котором нет эмоций. Его этот ужасный свитер. И девушку под ним".
Ранее в этом году мы сообщали, что американский боец за 35 секунд нокаутировал знаменитого россиянина Федора Емельяненко. Бойцы встретились в финале Bellator в супертяжелом весе.
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