"Запрещенное вещество найдено в ничтожной концентрации": Торохтий шокирован результатами проверки

Алексей Торохтий / Фото: Instagram

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Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал о своем отношении к тому, что МОК лишил его золотой медали Олимпиады-2012 из-за допинга.

"На Олимпийских играх 2012 года я проходил допинг-контроль перед турниром и после него. На протяжении всех 12 лет выступлений на международной арене, все результаты моих допинг-тестов были отрицательными. В феврале 2019 года было произведено вскрытие пробы "B" для получения детальной информации. Запрещенное вещество найдено в ничтожной концентрации и по оценке независимого эксперта оно могло быть равным однократному приему пищи или пищевых добавок, соответственно, не могло повлиять на результаты", – отметил спортсмен.

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"Попытка проверить все добавки, использованные более семи лет назад, на этом этапе было невозможно и абсолютно бессмысленно. По правилам олимпийского комитета любая доза равна автоматической дисквалификации. Как я к этому отношусь? Год назад я был шокирован и опечален этим, но в этот момент я понимаю, что жизнь продолжается, и я сосредоточен на новых проектах и, конечно же, на своей семье. Я думаю, что я должен написать об этом в своей книге", – написал Торохтий в Instagram.

Ранее мы писали, что форварда "Динамо" подозревают в употреблении допинга. До конца расследования "Динамо" не может предоставить более детальную информацию.

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