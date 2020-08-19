"Заруба" украинских высотниц в Польше завершилась победой Юлии Левченко

Вслед за этапом Бриллиантовой лиги в Монако украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ярослава Магучих устроили дуэль на турнире Irena Szewinska Memorial в Быдгоще, который входит в серию World Athletics Continental Tour Bronze. Если в Монако "золото" выиграла Магучих благодаря меньшему количеству попыток на высоте 1,98 метра, то в Польше Юлия смогла взять реванш. Кстати, во время карантина Левченко пробовала себя в роли модели.



До высоты 2,00 метра Магучих снова опережала Левченко по попыткам. Она брала 1,94 и 1,97 метра с первого раза, в то время как ее соотечественница на эти высоты потратила по две попытки. Однако два метра в этот вечер не покорились серебряной медалистке чемпионата мира-2019.

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Ярослава Магучих

А вот Левченко, которая была вице-чемпионкой планеты в 2017 году, таки перемахнула через планку с третьей попытки и победила.

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После этого Юлия выполнила три попытки на 2,04 метра, но покорить эту высоту украинке пока не удалось. Магучих в Польше досталось "серебро", а третьей, как и в Монако, стала Жаннель Шепер из Сент-Люсии.

Юлия Левченко / Фото: Reuters

Отметим, что обе украинские высотницы выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме 23 августа. Также в Швеции под украинским флагом будут соревноваться прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и бегунья на 400 метров с барьерами Анна Рыжикова. Сегодня Бех и Рыжикова стали вторыми на турнире в Венгрии.

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