Заставят подвинуться всех: чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год и ищут новые даты

Мировое первенство Королевы спорта должно было пройти с 6 по 15 августа 2021 года

Чемпионат мира по легкой атлетике из-за переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на год также отложен – до 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics. Мировое первенство Королевы спорта должно было пройти с 6 по 15 августа 2021 года, однако с 23 июля по 8 августа спортсмены будут бороться за медали летней Олимпиады, перенесенной из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: "Я намерен вернуться в спорт": украинский легкоатлет перенес три операции после ДТП

"Мы поддерживаем новые даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году, которые сообщил Международный олимпийский комитет и организаторы Игр. У атлетов появится время, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям. Всем необходимо быть гибкими и уметь находить компромиссные решения, над этим мы работаем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне – ищем новые даты для турнира в 2022 года. Мы также ведем переговоры с федерациями Игр Содружества и чемпионата Европы", – говорится в заявлении.

Кстати, названа сумма, в которую обойдется организаторам перенос Олимпиады на 2021 год. Из-за переноса игр Токио потеряет около 15,3 миллиардов. Дополнительно ответственным за проведение соревнований придется отдать 2,7 миллиарда долларов.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию

Реклама

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама