Застрявшая в Африке украинская спортсменка приняла вызов кенийского "чемпиона": смотрите, что из этого вышло

Легкоатлетка Ольгая Ляховая тренируется в Кении, и во время онлайн-соревнования приняла вызов от местного "чемпиона". Кто быстрее пробежит 100 метров?

Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая, застрявшая на карантине в Африке, приняла участие в онлайн-соревновании и пробежала в Кении 1000 метров на время. Забег украинской спортсменки увидел местный мальчик на мопеде и заявил, что он может бежать быстрее. Тогда они поспорили: забег на 100 метров и на кону – 5 долларов. Ольга победила. "Победа! Первый старт в сезоне! 5 баксов! Осталось только выжать из него эти 5 баксов", – шутит Ляховая.

"Когда я был в школе, я был чемпионом по бегу", – рассказал кенийский парень. Но он не знал, с кем соревнуется. Ольга – бронзовая медалистка чемпионата Европы на дистанции 800 метров.

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Отметим, что Ляховая приняла участие в онлайн-соревновании с другими украинскими претендентками на попадание в эстафетную команду 4х400 метров. В первом этапе – беге на 1 километр – Ляховая заняла второе место. Каждая участница бежала дистанцию там, где это было возможно. В случае Ольги – по дороге в Кении, где она находится уже несколько месяцев. Ожидается, что спортсменка сможет покинуть страну только в конце июня. "Наверное, могу уже и гражданство получить", – шутит Ляховая.

Ольга пробежала 1 км за 2 минуты и 50.32 секунды. Отметим, что спортсменка прошла дистанцию на высоте 2200 метров над уровнем моря, где это дается сложнее, чем на более низких высотах. "Это хорошо чувствовалось, фууух!", – говорит на финише Ляховая. "Нормально, я довольна, так и хотела!". Тем более, что Ольга выиграла спор: если бы результат был хуже трех минут, то она должна была заплести кенийские косички. "Поэтому быстрее и бежала, только этот спор меня и спас", – шутит спортсменка.

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