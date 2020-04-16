Зависла вниз головой между стенами: украинская гимнастка продемонстрировала непростой трюк

Ирина Гончарова не унывает на карантине и пытается находить развлечения дома

Бывшая в недалеком прошлом украинская гимнастка Ирина Гончарова во время карантина удивила еще одним трюком. 34-летняя спортсменка нашла возможность для оригинального снимка в собственном доме. К слову, на днях украинская гимнастка приняла участие в необычном челлендже. Ира легко и уверенно повторила фокус олимпийской чемпионки Симоны Байлз и сняла штаны в стойке на руках даже быстрее знаменитой американки.

Теперь же она сделала фото в домашних условиях в Хьюстоне, где живет и работает. Гимнастка расположилась вниз головой между двумя стенками, упершись в одну – ногой, а в другую – спиной. И сумела при этом изобразить радость!

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Ирина (девичья фамилия – Яроцкая) – призерка чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2004 года в Афинах, жена олимпийского чемпиона Валерия Гончарова. В Украине девушка получила звание мастера спорта международного класса. Сейчас супруги живут в США и работают детскими тренерами по спортивной гимнастике.

Читайте, как Владимир Кличко на карантине запустил челлендж, предложив попрыгать на ступеньках.

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются в домашних условиях во время карантина

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